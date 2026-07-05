AI撐盤力道不減！半導體法說、營收將公布 法人：台股前景看好

加權指數上周上漲2208點，過程波折、盤勢震盪，投資人稍顯觀望，成交量萎縮，五日均量下降到1.15兆。但法人表示，台股快速收復之前的跌幅，後續看各大公司的營收及法說內容，預期前景仍好，台股整理後有機會再度上攻。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，近期市場出現劇烈震盪，在消息面的影響下，前周台股創下史上最大單周跌點，但指數又快速收復。市場情緒雖可能造成短期波動，但長期仍由企業獲利與經濟成長驅動，統計顯示，當台股修正至重要均線附近時進場，其後一年平均報酬率普遍優於隨機進場，顯示在市場回檔時分批布局，更有機會提升長期投資績效。

永豐投顧表示，上半年全球股市有不俗的表現，尤其是科技股表現搶眼，所以進入七月，市場將期待財報來驗證預期，在財報未公布前，市場股價會因避險情緒產生波動。不過，10日前上市公司要公布營收數字，無論從過去軌跡、供應鏈訪查與進出口數據看，台股上市櫃公司的營收數據大多良好。以台股上周表現來看，市場已經在期待營收利多訊息。

此外，永豐投顧指出，以總經數字看，美國已失去降息的可能，市場焦點逐漸轉向Fed是否進一步升息及其幅度。從過去Fed官員談話可以聽出，Fed官員正試圖壓低大幅升息的預期，同時讓市場逐步接受升息的事實，以平緩資本市場對於升息的反應，所以市場將以波動代替大幅下跌。

總結而言，台股展現優於國際股市的抗跌韌性，主要是台股仍為AI基建的受惠者，有實惠支撐股價。另外南亞科與台積電的法說不久就召開，預期公司仍是看好未來，能提振市場信心，永豐投顧認為，本周指數區間看45000點至48000點，逢低買進。

但王偉哲也提醒，目前融資餘額持續攀升，疊加外資期貨淨空單一度超過8.4萬口的歷史新高水位，籌碼面凌亂仍須慎防行情劇烈波動，建議因應類股輪動，並聚焦因高階AI排擠、消耗量明顯增加而帶動的次產業族群，包括半導體測試、IC設計(ASIC)、漲價概念等產業為主，並可加碼IC設計、成熟製程、矽晶圓等。