上周台股漲2,208點、周線翻紅 法人：費半若能止穩 台股更穩健

加權指數上周五上漲36點，收在46,780點，成交量1.07兆元。籌碼面部分，三大法人賣超735.4億元，其中外資現貨賣超777.8億元，期貨淨空單減少3,435口至81,052口；投信買超75.0億元，自營商賣超32.5億元。上周台股上漲2,208點，漲幅4.9%，周線黑翻紅。

永豐期貨指出，受美股修正拖累，台指期上周四夜盤一度驚恐崩跌逾1,200 點，引發市場極端恐慌。不過3日日盤開出後，多方展現強烈防守韌性，隨著亞洲主要市場如韓國股市回測季線見到支撐並連動反彈，台股亦步亦趨展開報復性回升，尾盤順利翻紅。

盤面結構上，電子族群3日跌幅顯著收斂，主要攻勢則由傳統產業全面接棒演出。其中紡織、造紙與航運類股指數表現最為亮眼，終場上揚逾3%，而塑膠、電纜、橡膠及汽車等族群亦有2%以上的漲幅，傳產群起護盤成為3日穩定市場信心的關鍵。

永豐期貨分析，大盤歷經劇烈洗盤後，短線波動難免放大。然而，在企業獲利持續上修與科技需求強勁的實質支撐下，台股中長期基本面依舊維持正向。尤其是AI供應鏈仍為整體產業成長的核心主軸，後續若能見到費城半導體與那斯達克指數同步止跌上揚，將引導資金回流科技股，大盤整體結構方能更趨穩健。