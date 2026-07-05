台股成為全球科技要角 連三年勝那斯達克

永豐投信指出，AI應用問世三年以來，台股累積報酬率達178%，比同期美國那斯達克指數高出近一倍；今年前五月更以逾五倍漲幅拉開與那斯達克差距。展望下半年，伴隨AI持續應用，相關科技台廠表現可期，且可預期為「輪動表現」。

證交所統計，到今年5月底，台股電子產業市值已達131兆元，占大盤比重83%續創新高。彭博資訊統計，在iShares全球科技ETF中，台股權重僅次美國。永豐投信表示，台灣為全球AI供應鏈的重要樞紐，台廠掌握先進製程與先進封裝的極高市占率，並串聯IC設計、關鍵零組件（散熱、電源等）以及組裝代工，完整的供應鏈與生態系全球少見。

在此背景下，單純採指數型ETF配置，容易錯過具有成長潛力的科技類股。永豐投信宣布推出首檔主動式ETF主動永豐科技趨勢（00410A），不追蹤特定指數，採「景氣階段布局、鎖定AI關鍵鏈、主動選股」策略，由專業團隊與經理人挑選強勢股，能針對產業景氣輪動即時反應，保持市場敏銳度。

00410A投資擬配置產業集中電子零組件與半導體，合計逾八成，精準卡位AI基礎建設；10%擬布局網通與光通訊，也積極納入有機會受惠於AI成長的中小型公司。00410A將於 7月13-17日展開募集，發行價10元，採半年配息制，配息來源可能為收益平準金。

永豐投信指出，00410A選股邏輯以「財務健全（R）、產業前景（I）、公司評價（C）、公司競爭力（H）、公司治理（E）及現金殖利率（D）」六大指標作為核心選股架構，發掘具全球競爭力、尚未被市場完全反映價值的潛力企業，力求在不同市場環境中選股追求長期價值，打造屬於台股的AI趨勢投資組合。