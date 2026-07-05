快訊

MLB／第9勝到手！山本由伸7局無失分飆10K 教士吞本季最慘8連敗

40歲身體可能像50歲 權威期刊揭癌症年輕化新線索

聽新聞
0:00 / 0:00

台股成為全球科技要角 連三年勝那斯達克

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

永豐投信指出，AI應用問世三年以來，台股累積報酬率達178%，比同期美國那斯達克指數高出近一倍；今年前五月更以逾五倍漲幅拉開與那斯達克差距。展望下半年，伴隨AI持續應用，相關科技台廠表現可期，且可預期為「輪動表現」。

證交所統計，到今年5月底，台股電子產業市值已達131兆元，占大盤比重83%續創新高。彭博資訊統計，在iShares全球科技ETF中，台股權重僅次美國。永豐投信表示，台灣為全球AI供應鏈的重要樞紐，台廠掌握先進製程與先進封裝的極高市占率，並串聯IC設計、關鍵零組件（散熱、電源等）以及組裝代工，完整的供應鏈與生態系全球少見。

在此背景下，單純採指數型ETF配置，容易錯過具有成長潛力的科技類股。永豐投信宣布推出首檔主動式ETF主動永豐科技趨勢（00410A），不追蹤特定指數，採「景氣階段布局、鎖定AI關鍵鏈、主動選股」策略，由專業團隊與經理人挑選強勢股，能針對產業景氣輪動即時反應，保持市場敏銳度。

00410A投資擬配置產業集中電子零組件與半導體，合計逾八成，精準卡位AI基礎建設；10%擬布局網通與光通訊，也積極納入有機會受惠於AI成長的中小型公司。00410A將於 7月13-17日展開募集，發行價10元，採半年配息制，配息來源可能為收益平準金。

永豐投信指出，00410A選股邏輯以「財務健全（R）、產業前景（I）、公司評價（C）、公司競爭力（H）、公司治理（E）及現金殖利率（D）」六大指標作為核心選股架構，發掘具全球競爭力、尚未被市場完全反映價值的潛力企業，力求在不同市場環境中選股追求長期價值，打造屬於台股的AI趨勢投資組合。

那斯達克 台股 彭博

延伸閱讀

台股單日震盪千點怎麼熬？00406A經理人曝「總報酬」心法：用權利金收入平滑大盤波動

10檔台股科技 ETF 配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠

領息不賠價差！00918國巨狂飆397％獲利落袋…換股名單揭曉經理人曝下半年雙軌布局

台股 ETF 十強 績效翻倍

相關新聞

藥華藥營收／6月23.3億元、年增94.8% 上半年營收119.8億元創歷史新高

藥華藥（6446）5日公告6月合併營收23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史新高，展現核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球主要市場銷售穩健增長。藥華藥並說明，北美真性紅血球增多症（PV）市場布局已完成，下一步Ropeg ET全球上市進入關鍵期。

大立光營收／6月37.12億元、年月雙減 7月拉貨預期會更好

大立光電（3008）5日公布6月合併營收37.12億元，較上月營收衰退19%，較去年同期衰退10%。預期7月拉貨動能比6月好一些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。