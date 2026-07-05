搶當少年股神？年輕人第2季逆勢增、中年大軍仍是主力

全球金融市場波動劇烈帶動台股震盪加劇。永豐金證券出具內部數據統計，當沖交易近期維持位於歷史高檔區間，帶動台股成交量繼續放大，第2季雖然持續以51歲以上用戶為當沖交易「中流砥柱」、占比高於其他年齡層，但20歲以下年輕用戶參與度持續上升，較第1季為全年齡中唯一不減反增族群，顯示年輕族群進場動能增強。

為幫助當沖投資人以更精準的工具與實戰理念來面對瞬息萬變的盤勢，永豐金證券旗下的數位投資學習平台「豐雲學堂」實現普惠金融，5月推出「短線操盤速成班」，吸引投資人踴躍參與，數據顯示，參與課程的新手學員平均當沖交易量，是未參與者純小白的2.26倍，顯示結構化的知識有效解決新手痛點，帶動更大的交易意願。

永豐金證券數位下單平台「大戶投APP」為降低投資人的摸索盲區，宣布更新多元「選股策略」專區，主打兼顧「速度」與「策略」。專區中的「現股當沖個股排行榜」，推出以來始終穩居投資人最愛用策略的前三名，該策略能幫助投資人快速鎖定盤中熱門焦點，成為高頻與短線交易者每日必看的操盤工具。

除了在工具與知識上給予全方位支持，為了實質回饋長期支持的投資人，豐雲學堂特別與台灣精釀啤酒廠合作打造「當沖啤酒」作為專屬交易回饋贈品。該款特製啤酒以「操盤者與生存者」為概念意象，致敬投資人在市場中的精準操作與應變智慧。