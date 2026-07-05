法人：資金緊俏與台積電7月16日法說 台股可能箱型整理

法人表示，國際重量級企業如SpaceX接連上市及發債籌資，影響市場資金動能。台灣今年經濟成長看俏，且台積電法說會將於7月16日登場，台股波動可能相對較小，呈類股輪動局面，指數可能維持箱型整理走勢，月線則是短期重要支撐。

資深分析師王兆立表示，馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）於6月12日在那斯達克掛牌上市，市值突破2兆美元；大型語言模型開發商OpenAI與Anthropic也預計今年或明年申請首次公開募股（IPO）；韓國記憶體廠SK海力士（hynix）也計劃赴美發行美國存託憑證（ADR）。

此外，SpaceX傳出計劃發行5檔債券，目標至少籌資250億美元；人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）也將發行公司債，籌資250億美元。王兆立指出，重量級企業接連上市及發債籌資，都將影響市場資金動能。

王兆立說，觀察近期美國股市、黃金和比特幣價格走勢震盪，道瓊工業指數與科技股表現不同調，關鍵原因就是資金動能不足。

美股3日因獨立紀念日補假休市，台指期夜盤震盪上漲116點。

王兆立表示，台灣今年經濟可望強勁成長，加上台積電法人說明會即將於7月16日登場，支撐台股波動相對較小；不過，在資金動能不足情況下，台股仍難脫類股輪動格局，3日電子類股走跌，非電子族群強勢。

王兆立預期，投資人期待台積電法說會可望釋出正面訊息，對於台股應具支撐效果，預期台股短期可能維持箱型整理格局，月線45537點是重要支撐。