雙重優勢股防禦性首選 緯穎、信驊等可望有表現空間

AI題材持續推升台股多頭氣勢，本周適逢上市櫃公司6月營收公布期，短線高檔震盪難免，此時有基本面，又有股價強勢證明人氣居高不下，將是防禦性選股首選，包括緯穎（6669）、信驊（5274）、川湖（2059）等指標股，今年來漲幅多達雙位數、部分個股更翻倍上漲，且獲利表現優異，後市可期。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等看法，下半年隨傳統旺季來臨、AI新品陸續推出，加上選舉行情升溫，台股多頭氣勢可望延續，預估2026年第4季加權指數有機會突破上半年高點，挑戰54,500點關卡。

另根據安聯投信台股團隊最新預估，今年台灣企業整體盈餘成長率可望達58.3%，其中電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增47%，各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。

AI長線趨勢持續帶動台灣相關供應鏈業績成長，緯穎、祥碩、台積電、嘉澤、奇鋐、世芯-KY、華碩、勤誠等今年首季每股稅後盈餘（EPS）已站上10元大關，股價今年來漲幅普遍達雙位數；信驊、川湖、聯發科、智邦、台光電、創意等更大漲逾100%，表現強勁。雙鴻獲利表現亦佳，後市亦看俏。

摩根士丹利（大摩）證券指出，輝達（NVIDIA）的GPU與CPU依然是驅動台積電2027年CoWoS先進封裝需求的核心主力，而網路巨擘谷歌（Google）的張量處理器（TPU）特殊應用晶片（ASIC）是台積電CoWoS的大用戶，台積電後市可期。

另外，聯發科也將受惠2027年TPU市場規模的擴張；若聯發科能進一步協助Google取得更多玻璃基板相關材料（T-Glass），出貨量還有進一步上修空間。

至於緯穎方面，高盛證券表示，在美系大型雲端服務供應商（CSP）對通用型伺服器需求強勁帶動下，預期6月營收可望重返月增；進入第3季後，隨ASIC AI伺服器放量出貨，單季營收有機會季增23%，持續看好緯穎在ASIC AI伺服器市場的領先地位，而積極布局GPU AI伺服器機櫃業務，可望同步受惠AI與通用型伺服器需求升溫，因此維持「買進」評等。