專家：「AI效率贏家」 下波主打星

今年上半年，人工智慧（AI）熱潮推動南韓、台灣和日本成為亞洲表現最好的三個股市。隨著市場對AI基礎設施的獲利能力與持續性產生懷疑，加上波動加劇風險浮現，專家指出，下一輪AI贏家可能是能夠降低成本或者擴大AI應用的公司或市場。

美媒報導，台、日、韓幾家「AI明星」公司，因為供應驅動AI的關鍵零組件，受投資人熱烈追捧。

分析師警告，這波上漲行情中，市場資金過度集中在三星電子、SK海力士、台積電等AI超級明星股之上，現在極易受到獲利了結賣壓的衝擊。

日股的AI交易代表，像是軟銀、愛德萬測試和鎧俠等股票，最近都出現大幅震盪，反映背後有著市場搖擺不定的情緒：投資人時而對AI的長期前景感到狂熱，時而又對商業變現能力和天價估值感到悲觀。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，前景充滿挑戰，預期仍然會遭遇到較大波動。她指出，基於科技類股的估值現已經相當膨脹，投資人可能會轉向醫療健康等更有合理上漲空間的其他類股。

Saxo首席投資策略師查納娜則說，當前這波由AI主導的漲勢集中在基礎設施類的股票上，下一階段市場的重點可能是尋找「AI效率贏家」，也就是，那些能夠幫助降低AI成本，或擴大AI應用範圍的公司和市場。

港股今年上半年則表現欠佳，因為在香港上市的公司，較少著墨AI基礎設施。星展集團研究分析師預期，全球投資人未來仍會聚焦其他地方的基礎設施和硬體等股票。