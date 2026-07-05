外資獨寵績優股蓄勢衝鋒 京元電、合晶等市場高度關注

台股上周高檔區間震盪，外資在現貨市場大舉調節1,392.9億元，但期間仍逆勢加碼績優股。篩選具備基本面紮實、股價強勢且籌碼面獲力挺的「外資獨寵績優股」，包括京元電（2449）、合晶（6182）、光寶科（2301）等，短線可望蓄勢領漲衝鋒。

國際政經市場短線雜訊不斷，促使外資賣超台股，但法人普遍看好台股多頭架構未變，因此篩選今年前五月累計合併營收年增為正成長、近五日外資逆勢積極搶買萬張以上、且股價表現強勢優於大盤4.9%以上的15檔「外資獨寵績優股」，包括南亞、漢翔、中美晶、合晶、長興、雷虎、佳世達、中工、光寶科、京元電子、神達、英業達、國碩、矽格、宏致等。

京元電、矽格皆為半導體封測族群，法人看好，京元電受惠於GPU客戶對可靠度要求日益嚴苛，預燒（Burn-in）測試需求顯著增加，且後續需銜接成品測試（FT），帶動總測試時長拉升；雖後續可能隨良率穩定而動態調整，但短期貢獻明確。矽格則受惠AI、高效能運算（HPC）與記憶體需求強勁，測試產能持續滿載。

英業達方面，美系大型外資法人考量2026年上半年PC消費需求提前拉貨，以及機櫃級AI伺服器進入機種轉換期，預估其6月至8月營收可能呈現逐月下滑。不過，在美國AI伺服器產能持續擴增，如L10、L11組裝等支撐下，預估英業達6月至8月營收仍可維持年增表現；今年第2、3季營收將分別年增達31%、10%。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等名師表示，短線資金可以優先聚焦具備6月營收成長題材，而且股價沿短期均線強勢墊高的相關族群，建議投資人可以維持分批布局業績績優股，同時控管資金配置、避免過度槓桿，以抗衡短線資金調節帶來的市場波動。

長線而言，可持續布局台積電及先進製程及封裝、高速傳輸、AI伺服器代工、載板與PCB、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學與機器人等具實質成長題材等核心族群。