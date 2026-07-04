台積電啟動「軍備競賽」！高盛全面上調獲利、毛利率、資本支出

台積電（2330）將於本月16日舉行第2季法說會。外資高盛證券率先出具最新個股報告，看好AI、高效能運算（HPC）仍是未來的結構性成長動能，全面調高台積電2026至2028年獲利預測，目標價調高至3,000元、ADR目標價600美元，重申「買進」評等。

市場最為關注的資本支出方面，高盛科技產業分析師虞成敬預期，台積電2026年資本支出將維持560億美元不變，但未來為因應AI建置需求持續升溫、2027年後更多無塵室陸續完工啟用，預期台積電將進一步擴大前段與後段產能投資，並同步上調2027、2028年的資本支出預測至780億美元、820億美元，高於先前預估的700億美元、740億美元。

此外，受惠產能擴充優於預期，以及急單需求、生產效率提升，並同步上調2026至2028年營收預估（以美元計），分別年增39%、32%、28%，毛利率則將分別調升至66.9%、66.8%、67.3%。因此重申「買進」評等，目標價由2,750元調高至3,000元，調幅9%；ADR目標價則為600美元。

虞成敬進一步分析，過去一季以來，來自AI加速器與伺服器CPU的動能超乎預期，2027年需求成長將更為強勁。因此，為因應客戶的迫切需求，不論是在先進製程或先進封裝方面，預期台積電將大舉拉高資本支出並加速產能建置。

事實上，由於客戶端需求持續強勁，尤其AI與HPC應用帶動拉貨動能升溫下，在前段製程方面，預估到2027年底，3奈米與2奈米的晶圓月產能將分別達到20萬片、14萬片。

值得注意的是，在先進製程的未來藍圖上，首年2奈米晶圓產出將比3奈米高出45%，採用周期大幅加快，且受到新竹晶圓20廠、高雄晶圓22廠在2026年快速擴產的支撐。

另外，在度過初始放量階段後，2026至2028年間，2奈米及A16產能的年均複合成長率（CAGR）將高達70%，而5奈米及以下製程將占2026至2028年晶圓總營收的69%、75%、82%。

後段先進封裝方面，看好台積電加速擴充CoWoS產能，以滿足強勁的CPU與AI需求，全面調高CoWoS產能與出貨量預測。產能方面，預估2026至2028年CoWoS（含WMCM）年產能將達127.5萬、273萬、348萬片，高於先前預估的127.5萬、249萬、315萬片，年增率分別達89%、114%、27%。

出貨量方面，則預估2026至2028年將達119.7萬、256.7萬、330.6萬片，亦高於先前預估的119.7萬、234.2萬及307.4萬片，年增率分別為90%、114%、29%，後市可期。