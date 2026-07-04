聽新聞
0:00 / 0:00
進入第3季 台北股匯波動加劇 市場靜待台積電16日法說會
台北股匯在第3季一開端，就呈現震盪。外資期貨淨空單增加，而新台幣匯價也偏弱表態。
外資本周在集中市場賣超1,393億元，外資期貨淨空單由6月26日的76,391口增加到7月3日的81,052口。上半年全球股市有不俗的表現，尤其是科技股表現搶眼；所以進入7月，市場靜待財報來驗證預期，在財報未公布前，市場股價因避險情緒產生波動。
匯銀人士認為，以總經數字看，美國已失去降息的可能，市場焦點逐漸轉向Fed是否進一步升息及其幅度。從過去Fed官員談話可以聽出，Fed官員正試圖壓低大幅升息的預期，同時讓市場逐步接受升息的事實，以平緩資本市場對於升息的反應，所以市場將以波動代替大幅下跌。
目前市場靜待台積電7月16日的法說會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。