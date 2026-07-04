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進入第3季 台北股匯波動加劇 市場靜待台積電16日法說會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
市場靜待台積電7月16日的法說。路透 湯淑君
市場靜待台積電7月16日的法說。路透 湯淑君

台北股匯在第3季一開端，就呈現震盪。外資期貨淨空單增加，而新台幣匯價也偏弱表態。

外資本周在集中市場賣超1,393億元，外資期貨淨空單由6月26日的76,391口增加到7月3日的81,052口。上半年全球股市有不俗的表現，尤其是科技股表現搶眼；所以進入7月，市場靜待財報來驗證預期，在財報未公布前，市場股價因避險情緒產生波動。

匯銀人士認為，以總經數字看，美國已失去降息的可能，市場焦點逐漸轉向Fed是否進一步升息及其幅度。從過去Fed官員談話可以聽出，Fed官員正試圖壓低大幅升息的預期，同時讓市場逐步接受升息的事實，以平緩資本市場對於升息的反應，所以市場將以波動代替大幅下跌。

目前市場靜待台積電7月16日的法說會。

台積電 台北 Fed

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