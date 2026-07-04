美股進入第2季財報季 預估企業獲利成長將逾20%

近期台股高檔震盪，在獲利了結賣壓、低檔接手買盤強勁，屢屢出現上下震盪逾千點。法人表示，市場持續面臨地緣政治、油價波動、通膨與利率政策等不確定因素，在企業獲利強勁成長支撐下，台股中長期基本面依然樂觀，投資人可把握拉回的布局機會。

2026-07-04 10:36