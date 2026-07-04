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美股進入第2季財報季 預估企業獲利成長將逾20%
美股進入第2季財報季，法人預估，第2季至第4季營收都將維持雙位數成長，企業獲利成長力道甚至每季都超過20%，展現出美國企業極具韌性的業績表現，中東戰局對美股企業獲利的影響看來仍相對有限。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾指出，現階段正密切關注伊朗局勢的快速演變，荷莫茲海峽局勢仍是關鍵變數，中斷的時間將決定此事件最終是暫時性波動，或成為石油、液化天然氣、相關基礎設施資產價格持續重估的催化劑，但整體上仍樂觀看待美股。2026年將重點放在由AI塑造的結構性主題上，不僅在科技，還在醫療保健、金融、工業、能源等領域帶來可衡量的生產力提升，預計在良好的基本面支撐下，創新將引領經濟擴張。
統計7月上半個月公布財報的美股企業，包括百事可樂、高盛、美國銀行、摩根大通、富國銀行、花旗、嬌生、貝萊德、摩根士丹利、艾司摩爾ADR等。
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