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台股動輒震盪逾千點 法人：拉回即是布局機會
近期台股高檔震盪，在獲利了結賣壓、低檔接手買盤強勁，屢屢出現上下震盪逾千點。法人表示，市場持續面臨地緣政治、油價波動、通膨與利率政策等不確定因素，在企業獲利強勁成長支撐下，台股中長期基本面依然樂觀，投資人可把握拉回的布局機會。
根據最新預估，2026年台灣企業整體盈餘成長率可望達58.3%，其中電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。展望2026年，安聯投信認為，市場將聚焦戰爭風險、國際油價、通膨走勢及貨幣政策變化等總經議題，政策面則以美國期中選舉為主要觀察重點。
法人分析，在企業獲利維持雙位數以上成長、AI投資熱潮持續擴大的帶動下，台股中長期趨勢仍偏正向看待。由於企業獲利成長仍是支撐股價最重要的力量，在基本面未出現明顯轉弱情況下，每一次因市場情緒引發的拉回，反而提供投資人中長期布局機會。
在投資布局方面，安聯投信建議，布局策略仍以電子股為核心，聚焦受惠於AI發展趨勢的半導體與相關供應鏈。受惠AI應用持續擴張，預估2026年台股企業獲利年增幅度將超過50%，遠高於過往平均水準，顯示企業成長動能相當強勁。
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