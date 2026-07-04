六利多護航 有利台股攻高

台股本周無懼半導體股遭空方狙擊，站回所有均線。法人指出，大盤挾美聯準會（Fed）升息疑慮緩解、法人調升台積電目標價等六大利多，延續高檔震盪，若能補量突破7月1日高點47,293點，將有利盤勢轉強並再戰高點。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥分析，雖然AI趨勢未變，但「股價漲多是最大利空」，隨市場對估值偏高及Fed主席華許利率政策態度等疑慮增溫，加上美國期中選舉倒數計時，第3季波動加劇恐成常態。

綜合朱晏民、蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等市場名師看法，台股目前有六大利多加持，有利在月線以上高檔震盪。首先，美國最新非農就業數據低於預期，市場押寶Fed於9月升息機率已降至55%。

基本面來看，美台企業獲利維持上修趨勢、內外資法人相繼調升台積電（2330）目標價、上市櫃公司6月營收可望繳出亮麗成績單都可望添增台股下檔支撐。

至於ETF、國家隊等內資豐沛，及盤面類股良性輪動，例如塑化、金融等出面表態，有利維繫人氣不墜。

不過，法人亦提醒後市應密切關注四大變數，除美費城半導體指數轉弱，回測季線關卡，恐壓抑半導體股表現外，外資在台指期留倉淨空單仍超過8萬口，避險及套利需求仍高，且大盤融資餘額居高不下、短多追價意願不高，市場浮額仍有待進一步清洗。