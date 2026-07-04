台股外資狂砍…內資救援 力拱指數翻紅

外資昨（3）日續砍台股777.8億元，壓抑指數早盤殺863點至45,880點後，投信、八大公股行庫、壽險等內資攜手搶救多頭大兵，拉動指數黑翻紅，終場漲36點收46,780點，上演逆轉勝戲碼，力守5日線。

周線來看，集中市場加權指數本周翻紅上漲2,208點或4.9%，大致收復前一周長黑K棒，漲點是歷來單周第五大，周成交量縮至5.8兆元，為單周第七高。

三大法人昨日賣超735.4億元，其中，外資持續提款777.8億元，主要調節台積電（2330）、聯發科、日月光等權值股。外資在台指期留倉淨空單減3,116口，降至81,052口，近四日最低。

投信單日加碼75億元，連九買、累計買超860億元；自營商賣超32.5億元，短線多空指標意味濃厚的自行買賣部位買超28.3億元，連二日回補；八大公股券商逢低承接111.5億元，連三買，主要敲進台積電、日月光投控、聯發科、南亞科等，金額在12.7億至46.2億元不等。

壽險進場加碼部分評價回到相對低檔的AI供應鏈，統計國泰、富邦、凱基等昨日買超逾50億元，主要著墨聯發科、台達電、台光電、大立光等。

美國非農就業數據低於預期，緩解市場對美聯準會（Fed）近期升息擔憂，道瓊指數2日收盤創新高，費城半導體指數持續承壓，所幸美股期貨電子盤彈升，日、韓股市昨日開低後同步反攻，台股早盤殺破前一日低點後逐步收復失土，並於中午12時17分後由黑翻紅。

台股昨日成交量縮至1.07兆元，呈現量縮價漲的背離格局，5、10日線、46,000點後失而復得，留664點下影線。

盤面上漲家數約占八成，上市櫃漲停家數達96檔，權值股漲跌互見，台積電跌，力守5日線，台達電、聯電、台光電等撐盤。