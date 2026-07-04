日月光、欣興罩烏雲 盤後交易爆跌停價

半導體封測龍頭日月光投控（3711）、載板龍頭欣興昨（3）日股價相對大盤弱勢，在臺灣證券交易所公布的盤後鉅額交易名單中，更雙雙爆出以「跌停價」成交的鉅額配對交易，引發市場關注。

日月光投控昨除息首日，每股配發6.5848元現金股利，除息參考價為720.42元，但遭外資大舉賣超1.8萬張，不僅股價貼息，終場跌幅更超過半根停板，以大跌38元或5.2%收682元。

日月光投控昨除息，每股配發6.5848元現金股利，除息參考價為720.42元。日前外資券商才調高日月光目標價，外資在除息前14個交易日強勢買超累計逾6.3萬張；然而除息首日，外資立場大轉彎，賣超18,337張，拖累股價終場大跌38元或5.28％，收在682元，陷入貼息。不僅如此，證交所盤後資料顯示，日月光投控今日出現一筆高達977張229股的配對鉅額交易，每股成交價竟落在跌停價649元，總成交金額達6.34億元。

另外，南韓記憶體巨頭三星與SK海力士近來受惠於記憶體漲價，獲利大成長，卻傳出近期帶頭要求載板廠降價。受砍價傳聞影響，欣興昨股價再度下跌10元，終場收在969元。巧的是，欣興同樣在盤後爆出145張707股的鉅額交易，且每股成交價格僅有882元，剛好也是昨日的跌停價位。