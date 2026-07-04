無人機概念股利多 應聲高飛

立法院無人機條例朝野四版本付委，代表相關預算解套又向前邁出一步，無人機為主軸的軍工族群包括雷虎科技、長榮航太、中光電、銘旺科技、漢翔及龍德造船業者多表達正面看法，尤其有助於後續政府各部門無人機標案與招商的推動，讓供應鏈業者進入接單出貨、貢獻營收的階段。

對於無人機條例朝野版本付委，昨（3）日雷虎（8033）、漢翔、亞航及長榮航太等股價同步亮燈漲停，成為市場焦點。

雷虎強調，未來戰場已進入高消耗、高機動、高自主化時代，具備快速量產、低成本補充與自主供應鏈能力的無人系統，將成為全球國防採購主流。雷虎多年投入無人機、無人艇與關鍵模組研發，現已進入工業化量產階段。

銘旺科表示，樂見無人機產業法制化，期盼建立完善政策環境，推動國防自主、低空經濟及非紅供應鏈發展。旗下戰術型無人機平台COBRA-3120整合航空級飛控、導航、通訊及智慧任務系統，核心系統已完成歐盟CE、美國FCC等國際認證直接供貨。

漢翔近二年積極佈局無人機，除了開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可以隨時上市。