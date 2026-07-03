群益證金融友善服務專區 獲數發部肯定

群益金鼎證券（6005）宣布，為落實「以人為本」的普惠金融精神，積極致力於消除數位落差，特別設置「金融友善服務專區」網頁，日前榮獲數位發展部「無障礙網頁AAA級標章」，成為證券業中少數達成此最高技術規範的業者。

群益證表示，透過嚴謹的介面優化與國際標準接軌，確保視覺、聽覺障礙的使用者，皆能順暢、平等地獲取投資資訊，體現群益證在追求數位轉型的過程中，始終堅持「金融服務零距離」的社會承諾。

群益證積極推動金融友善環境，在數位平台方面，將取得無障礙標章作為推動目標，落實數位金融服務包容性指引的宗旨「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」，依照使用者的需求與偏好，設計操作簡便、介面清晰易懂的數位金融服務平台，以減少使用者在過程中可能面臨的困難或障礙，不僅展現專業與服務品質，更讓客戶真正感受到貼心、安心且便利的數位金融服務。

為強化數位平權，不讓視覺、聽覺的限制，成為操作網頁的阻礙，進而持續優化無障礙網頁「金融友善服務專區」，群益證打造友善介面，針對文字大小、行高間距、文字對比度以及定位點、快捷鍵等功能都做嚴謹的設計，並符合國際標準WCAG 2.1規範，獲數位發展部AAA級標章，成為少數符合此最高規範的證券業者。

「金融友善服務專區」考量高齡及弱勢族群之數位落差，不僅在介面上提升便利及友善，功能上為落實可感知性原則，全網站提供語音播放功能，另針對外籍人士開戶也提供示範影片，並提供字幕。

為落實可操作性原則，介面可透過鍵盤操作，亦可依縣市、地區快速查找服務據點，各分公司亦清楚列示相關友善設施，方便有需要的民眾使用，提升使用便利性及使用意願。