就市論勢／IC 設計、矽晶圓 可布局

盤面分析

近期台股劇烈震盪，在消息面影響下，前周創下史上最大單週跌點，本周又快速收復跌點。統計顯示，當台股修正至重要均線附近時進場，其後一年平均報酬率普遍優於隨機進場，顯示在市場回檔時分批布局，更有機會提升長期投資績效。

投資建議

從基本面來看，台股多頭無虞，全球AI應用快速發展，帶動台灣電子產品與資通訊產品出口成長。台灣憑藉先進製程與完整供應鏈優勢，不僅晶圓代工市占接近八成，各國半導體材料支出排名連16年位居全球第一，在AI與高效能運算需求爆發下，關鍵地位更形鞏固，成為全球科技成長核心樞紐。

但目前融資餘額攀升，疊加外資期貨淨空單一度超過8.4萬口的歷史新高水位，籌碼面凌亂仍須慎防劇烈波動，建議聚焦因高階AI排擠、消耗量明顯增加而帶動的次產業族群，包括半導體測試、IC設計（ASIC）、漲價概念等，並可加碼IC設計、成熟製程、矽晶圓等。