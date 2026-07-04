ETN趨勢導航／元大上櫃ESG龍頭N 強彈

台股挾企業基本面強勁及內資挹注，緩解美費城半導體指數漲多拉回、產業雜音紛飛等利空，本周開平走高，站回所有均線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以元大上櫃ESG龍頭N（020040）強彈10.33%居冠。

市場對經濟成長與企業獲利前景保持樂觀，但人工智慧（AI）估值偏高疑慮揮之不去，上半年表現亮麗的費半指數失守月線，所幸台股啟動台積電法說行情，表現相對強勢，統計集中市場單周漲2,208點或4.9%，櫃買市場周線漲30.1點或7.2%，兩市同步黑翻紅。

追蹤台股標的為主的20檔ETN中，有四檔打敗兩市大盤，元大上櫃ESG龍頭N上漲10.3%登上冠軍寶座，富邦蘋果正二N、統一IC設計臺灣N分居第二、三位，漲幅各為9.1%、8.3%。