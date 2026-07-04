一周熱門零股／0050、群創、台積電 超人氣

台股本周盤勢呈高檔震盪的格局，投資人雖仍逢低藉零股積極進場參與後市，但買氣出現退燒跡象，其中，元大台灣50（0050）等市值型ETF，與群創、台積電等大型權值股都是零股交投重心。

市場專家指出，美伊對話機制持續推進，儘管美國總統川普已聽取軍事選項簡報，仍傾向維持外交談判路線，甚至考慮延長原定8月到期的60天談判期限，透露出白宮目前採取較溫和立場，部分原因在於避免中東衝突升級推高能源價格並衝擊選情，後續談判進展將影響美股、台股走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、華邦電、群創、台積電、元大台灣50正2、鴻海、南亞科、旺宏、聯電、國巨*，十檔標的交易量從2,484萬股至910萬股，較上周的9,126萬股至1,356萬股，呈現降溫狀態。

法人機構表示，歷史數據顯示美國7月股市通常表現正面，WTI油價已逐步走疲，通膨壓力與廠商能源成本減輕，另外，日前OpenAI遭傳可能延後IPO，恰逢美光亮眼財報開出，投資人伺機獲利了結，科技類股短期面臨漲多修正中，Fed近期基調尚未因油價回落軟化，市場升息擔憂仍大，相關變化將是未來多空焦點。