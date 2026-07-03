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記憶體廠6月營收旺 鈺創、南亞科創歷史新高
記憶體廠南亞科和鈺創6月營收同步攀高，南亞科6月營收達到新台幣293.88億元，鈺創6月營收19.03億元，皆創下歷史新高。
南亞科自結6月營收293.88億元，月增6.21%，年增621.34%；第2季營收825.49億元，創單季新高，季增68.17%，累計前6月營收1316.36億元，年增643.12%。南亞科表示，市場需求成長驅動營收創高。
南亞科預計7月10日召開線上法人說明會，南亞科先前表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供不應求，市場供需缺口可能延續到明年底。市場預期，南亞科法說會可望釋出正面訊息。
鈺創自結6月營收19.03億元，月增14.4%、年增657.48%，連續3個月營收創歷史新高；第2季營收約49億元，創單季營收新高，季增79%，累計上半年營收76.34億元，年增456.48%。鈺創指出，市場需求增加是營收高度增長的主因。
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