記憶體廠6月營收旺 鈺創、南亞科創歷史新高

蘋果史上最貴的iPhone，真的要來了。 外電報導，首款摺疊iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾2000美元、上看2500美元，換算新台幣約6萬到8.3萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣6萬到8萬元之間。 不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在1：37出頭，推算首款摺疊iPhone登台後的台灣官方售價，預估將由7萬到9萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。 雖然發表時間鎖定2026年9月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第4季、甚至2027年春天。 題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。

2026-07-03 12:25