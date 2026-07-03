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日月光慘貼息、欣興失千金 盤後雙爆跌停價鉅額交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股7月除息行情與科技股籌碼面驚傳劇烈震盪，半導體封測龍頭日月光投控（3711）今日除息首日出師不利，遭外資大舉倒貨重挫貼息；而載板龍頭欣興（3037）則受到南韓大廠施壓降價的利空傳聞打擊，股價連日走跌並失守千元大關。更令市場震驚的是，臺灣證券交易所今日盤後公布的鉅額交易名單中，此兩大電子指標股竟雙雙爆出以「跌停價」成交的鉅額配對交易，引發市場關注。

日月光投控今日除息6.5848元現金股利，除息參考價為720.42元。日前外資券商瑞銀（UBS）才剛發布報告，看好其訂單熱絡，並將目標價大幅調升至835元，激勵外資在除息前14個交易日強勢買超累計逾6.3萬張。

然而今日除息首日行情卻風雲變色，外資立場大轉彎，在現貨市場瘋狂倒貨18,337張，拖累股價終場大跌38元或5.28％，收在682元，陷入嚴重貼息。不僅如此，證交所盤後資料顯示，日月光投控今日出現一筆高達977張229股的配對鉅額交易，每股成交價竟落在跌停價649元，總成交金額達6.34億元。

除封測龍頭外，ABF載板大廠欣興也面臨利空夾擊。市場傳出，南韓記憶體巨頭三星與SK海力士近來雖受惠於記憶體漲價，股價翻倍增長，卻因眼紅ABF載板廠頻頻調漲價格，近期帶頭要求載板廠降價。

受此砍價傳聞影響，欣興今日股價再度下跌10元，終場收在969元，不僅連日走跌，更無奈讓出千金股寶座。驚人的是，欣興今日同樣在盤後爆出145張707股的鉅額交易，且每股成交價格僅有882元，剛好也是今日的跌停價位。

市場分析，雖然盤後鉅額配對交易多屬於法人或大股東之間的資產配置與策略調度，不直接干擾盤中股價撮合，但日月光投控、欣興同時在除息首日及產業利空傳聞之際，爆出折價的鉅額成交，伴隨外資現貨市場的調節，仍為半導體族群短期內的籌碼面投下不確定氛圍。

市場專家分析，兩大供應鏈指標股近期基本面表現其實不俗，後續股價能否止跌回穩並重啟填息、反彈攻勢，除基本面利多能否實質兌現外，外資與大戶的籌碼流向將是市場持續追蹤的關鍵指標。

日月光 欣興 日月光投控

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