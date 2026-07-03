外資賣超777億元…大賣面板雙虎 但買超前十名竟僅聯電1檔電子股

台股3日開低走高，收在46,780.62點，上漲36.46點，三大法人僅投信買超，外資賣超777.83億元，群創（3481）高居外資賣超第一名，友達（2409）也遭大賣，但統計外資買超前十名中，發現僅有1檔電子股，外資單日買超聯電（2303）35,293張，居買超個股第二名。

台股早盤以46,545.14點開出，下跌199.02點，在台積電（2330）領跌下，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、創意（3443）等股也都下跌，大盤指數一度下滑至45,880.69點，下跌863.47點，跌破5日線及46,000點關卡。

不過，隨著低接買盤進場，台光電（2383）、聯電等逆勢走強翻紅，資金由電子股轉進非電子族群，塑化、水泥、紡織、化學、橡膠、航運等類股都大漲，大盤指數在午盤後翻紅，一度拉升至46,948.83點，終場以46,780.62點作收。

三大法人賣超734.46億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超777.83億元，投信買超75.96億元，自營商賣超（合計）32.6億元，其中自營商（自行買賣）買超28.34億元，自營商（避險）賣超60.93億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超群創57,892張，居賣超個股第一名，連三賣，合計本周外資賣超64,748張，股價收在66元，本周漲幅1.54%；另外，友達也遭外資賣超22,902張，連三賣，合計本周外資買超友達30,966張，股價收在30元，本周漲幅7.33%。

外資買超前十名中，買超台新新光金（2887）47,478張最多，其次是買超聯電35,293張，也是外資買超前十名中唯一的電子股，其餘則都是非電族群及1檔主動式ETF。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）