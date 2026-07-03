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台股本週上漲2208點 上市公司總市值再突破150兆元
台股本週震盪走高，今天集中市場指數以46780.62點作收，週漲2208.86點或4.96%。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值達新台幣152兆6612億元，較上週增加7兆2055億元，再度升破150兆元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為塑膠類指數上漲27.90%，相對數位雲端類指數下跌5.35%最多。其他未含金融類指數上漲2245.43點，漲幅約5.62%；未含電子類指數上漲772.34點，漲幅約3.33%；未含金融電子類指數上漲1200.24點，漲幅約7.98%。
本週全體上市股票成交金額5兆4169億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額2兆2173億元，占全體上市股票交易金額比重40.93%；電子零組件類成交金額1兆2537億元，占比23.14%；光電類成交金額4380.96億元，占比8.09%。
另外本週全體上市股票成交量週轉率為4.39%，成交量週轉率前3名產業為光電類21.30%、玻璃陶瓷類12.89%、化學類12.10%。
累計今年初開盤迄今共119個交易日，集中市場總成交金額122兆4337億元，市場日平均成交金額1兆288億元，股票成交量週轉率為107.15%，股票日平均成交量週轉率0.90%。
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