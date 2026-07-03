漲價潮接棒…矽晶圓還看不到高點？ 這檔4月中以來暴漲三倍

台股相對美股抗跌，3日指數由黑翻紅，收在46,780.62點，漲幅0.08%。由成交量、成交值排行來看，成交量前十中出現多檔傳產股，中石化（1314）、台塑（1301）、中纖（1718）皆上榜，不過若合併成交值排行一起觀察，合晶（6182）同時登上量、值雙榜，股價也衝出第四根漲停，今年四月中以來已大漲355%。

今日成交量前十名為群創（3481）、中石化、元大台灣50正2（00631L）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、合晶、台塑、主動統一台股增長（00981A）、中纖、元大台灣50反1（00632R）。觀察股價發現，群創、友達都收黑，但中石化、台塑、中纖都漲停亮燈，合晶為電子股黑馬，也強勢漲停。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、國巨*（2327）、合晶、台達電（2308）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、晶技（3042）、群創。前十中，僅合晶同時擠上成交量排行，另晶技也股價攻漲停。

合晶股價衝上163元漲停價位，創下2008年7月以來新高，自今年四月中以來已大漲355%。

在AI需求帶動下，矽晶圓族群也出現漲價行情，環球晶（6488）董事長徐秀蘭先前表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，去年先進製程、AI相關的應用需求很強，但其他應用需求很弱，不過，今年第1季看到很多客戶能見度及信心愈來愈高，願意下長一點的訂單。

在產品應用上，徐秀蘭認為，除了AI需求很強，如今非AI應用如車用、工業用產品也陸續回復元氣。

價格方面，亞系外資針對矽晶圓產業調查表示，上半年矽晶圓現貨價格已回升5～10%，對於下半年漲價狀況，考量記憶體廠及邏輯晶圓代工廠採購增加，預估矽晶圓下半年漲幅將比原先的10%預估還高。