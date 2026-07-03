快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

精測6月營收創新高 南電創同期次高

中央社／ 台北3日電

半導體測試介面廠中華精測今天公布6月自結合併營收5.74億元，月增5.8%、年增40.2%，續創單月新高；第2季合併營收16.4億元，季增20.8%、年增34.9%，改寫單季新高。

中華精測累計上半年合併營收29.97億元，年增26.6%，創同期新高。

展望下半年營運，精測表示，持續受惠人工智慧AI應用擴展，繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、特殊應用晶片（ASIC）等應用需求帶動供應鏈動能，今年營收挑戰歷史新高。

精測說明，6月營收成長動能主要來自人工智慧與高效能運算（HPC）相關應用需求強勁，AI和ASIC晶片進入量產階段，相關產品出貨放量，帶動高腳數、高頻寬測試介面需求與出貨量同步提升。

精測指出，AI與HPC應用成為營收結構中占比最高、成長最快的項目，測試介面不再是後段製程的獨立節點，而是成為封裝測試的核心組件，測試介面廠商在產業鏈中的重要地位顯著提升。

IC載板大廠南電今天公布6月自結合併營收新台幣46.84億元，月增5.5%，較2025年同期成長50.03%，創歷年同期次高，第2季自結營收135.75億元，創同期次高；累計今年前6月自結營收274.53億元，年增37.2%，也創同期次高。

南電先前評估，下半年營收和獲利目標逐季成長，AI應用業績占比已超過5成，今年營運可期，持續開發新製程和改善既有製程，在既有和其他廠區規劃新產線。

精測 營收 南電

延伸閱讀

牧德6月合併營收月增1.7% 連四月創高

信邦營收／6月30.93億元、續創新高 第2季創單季新高

亞德客第2季營收創新高 今年氣動元件展望樂觀

信邦6月營收月增2% 訂單穩定增加

相關新聞

史上最貴iPhone將登場...摺疊機是糖果還毒藥？專家：發布會後往往有失望賣壓

蘋果史上最貴的iPhone，真的要來了。 外電報導，首款摺疊iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾2000美元、上看2500美元，換算新台幣約6萬到8.3萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣6萬到8萬元之間。 不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在1：37出頭，推算首款摺疊iPhone登台後的台灣官方售價，預估將由7萬到9萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。 雖然發表時間鎖定2026年9月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第4季、甚至2027年春天。 題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。

生技展撞上AI殺盤...資金轉移！藥華藥強衝1380元登生技新股王 專家曝長線1隱憂

隨著美國BIO國際生技展落幕，台灣的「亞洲生技大展」緊接著將在7月15日至19日登場。加上今年大會主軸押中最熱的「AI整合力」，題材熱度直接引爆，當電子與AI股殺聲隆隆，生技族群順理成章成為資金避風港。 資金大舉轉進下，生技新股王藥華藥（6446）因罕見血癌藥Ropeg喜迎台灣新適應症藥證，且美、日、韓全球藥證預期接力到手，在利多發威下，股價一舉衝上1380元；另外CDMO指標股保瑞（6472）昨日盤中也直攻漲停，氣勢驚人。

台股周線強彈近5%！五大權值僅鴻海下跌 「紡織小兵」暴衝60%登漲幅王

台股本周強勢反攻，集中市場指數單周大漲2,208.86點、漲幅4.96%，周線由黑翻紅。盤面資金全面回流中小型股，紡織低價股力鵬（1447）以逾60.61%的周漲幅奪下漲幅王，軍工、AI設備及電子股輪番點火；權值股則由台積電（2330）、聯發科（2454）領軍上攻，五大權值股僅鴻海（2317）逆勢下跌。

外資狂砍777億元 台股卻由黑翻紅 傳產接棒掀漲停潮

美股費城半導體指數連兩天重挫，但台股相對抗跌，3日指數不但收下影線，更由黑翻紅，收在46,780.62點，漲幅0.08%，成交量1.01兆，三大法人賣超734.46億元。

營業員工時、國人交易習性 台股延長交易時間路還很長

台股大好成交量大增，使得台股是否延長交易，再度成為外界熱議話題。不過研議中的股市延長交易方案在周三（7月1日）立法院財委會上曝光，金管會卻趕緊在隔天周四例行記者會上澄清，股市延長交易方案並非馬上要做，而是一定會等到「各界有共識」才會執行。之所以如此，在於證券界基層對於延長交易的反彈聲浪不小，主管機關也清楚，這些問題非常複雜，除了券商的系統容量能否跟得上之外，首先營業員的工時就是一大挑戰。

台股開低走高收漲36點 台達電及台光電攜手領權值股反撲

台股今（3）日收盤上漲36.46點，終場以46,780.62點作收，成交量1兆155.7億元；台積電（2330）收盤價2,445元，下跌20元，跌幅0.81%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。