精測6月營收創新高 南電創同期次高

半導體測試介面廠中華精測今天公布6月自結合併營收5.74億元，月增5.8%、年增40.2%，續創單月新高；第2季合併營收16.4億元，季增20.8%、年增34.9%，改寫單季新高。

中華精測累計上半年合併營收29.97億元，年增26.6%，創同期新高。

展望下半年營運，精測表示，持續受惠人工智慧AI應用擴展，繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、特殊應用晶片（ASIC）等應用需求帶動供應鏈動能，今年營收挑戰歷史新高。

精測說明，6月營收成長動能主要來自人工智慧與高效能運算（HPC）相關應用需求強勁，AI和ASIC晶片進入量產階段，相關產品出貨放量，帶動高腳數、高頻寬測試介面需求與出貨量同步提升。

精測指出，AI與HPC應用成為營收結構中占比最高、成長最快的項目，測試介面不再是後段製程的獨立節點，而是成為封裝測試的核心組件，測試介面廠商在產業鏈中的重要地位顯著提升。

IC載板大廠南電今天公布6月自結合併營收新台幣46.84億元，月增5.5%，較2025年同期成長50.03%，創歷年同期次高，第2季自結營收135.75億元，創同期次高；累計今年前6月自結營收274.53億元，年增37.2%，也創同期次高。

南電先前評估，下半年營收和獲利目標逐季成長，AI應用業績占比已超過5成，今年營運可期，持續開發新製程和改善既有製程，在既有和其他廠區規劃新產線。