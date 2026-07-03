台股周線強彈近5%！五大權值僅鴻海下跌 「紡織小兵」暴衝60%登漲幅王

台股本周強勢反攻，集中市場指數單周大漲2,208.86點、漲幅4.96%，周線由黑翻紅。盤面資金全面回流中小型股，紡織低價股力鵬（1447）以逾60.61%的周漲幅奪下漲幅王，軍工、AI設備及電子股輪番點火；權值股則由台積電（2330）、聯發科（2454）領軍上攻，五大權值股僅鴻海（2317）逆勢下跌。

台股3日尾盤拉升翻紅，終場上漲36.46點、收46,780.62點，成交值1.01兆元。累計本周大漲近5%，資金除部分回流大型權值股外，也同步湧向具題材性的中小型股，帶動本周漲幅榜表現亮眼。

觀察本周漲幅前十大個股，力鵬（1447）以60.61%的周漲幅居冠；蔚華科（3055）受惠AI設備題材發酵，單周勁揚58.85%排名第二；軍工與無人機概念股雷虎（8033）續獲資金追捧，周漲45.55%。此外，冠西電（2466）、共信-KY（6617）、榮星（1617）、邑錡（7402）、璟德（3152）、南緯（1467）及力山（1515）本周漲幅均超過三成。

其中，勇奪本周漲幅王的力鵬，主要產品包括尼龍粒、尼龍絲、平織布及針織布等。公司表示，近年積極擴大布局新興市場，並透過精緻化、差異化、客製化及快速反應的一條龍生產模式，爭取全球供應鏈移轉帶來的轉單商機，也成為近期股價強勢表現的重要題材。

另一方面，大型權值股仍是推升大盤的重要力量。累計本周，五大權值股除鴻海（2317）下跌3.22%、周線連二黑，收240.5元之外，其餘全面上漲。其中，台達電（2308）表現最強，單周大漲14.64%、收2,075元；聯發科（2454）上漲8.12%、收4,195元；日月光投控（3711）漲7.91%、收682元；台積電（2330）亦上漲4.49%，收在2,445元，持續扮演穩盤要角。

整體來看，本周台股呈現「權值穩盤、中小型股衝鋒」的格局，AI設備、軍工、電子與傳產低價股輪番吸引資金進駐。隨著指數重新站穩周線，後續資金能否持續擴散至中小型題材股，以及權值股是否維持強勢，將是市場觀察重點。