外資狂砍777億元…台股卻由黑翻紅 傳產接棒掀漲停潮

美股費城半導體指數連兩天重挫，但台股相對抗跌，3日指數不但收下影線，更由黑翻紅，收在46,780.62點，漲幅0.08%，成交量1.01兆，三大法人賣超734.46億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超777.83億元，投信買超75.96億元，自營商賣超（合計）32.6億元，其中自營商（自行買賣）買超28.34億元，自營商（避險）賣超60.93億元。

台積電（2330）一度下跌至2,415元，尾盤跌幅縮小，收2,445元，下跌0.81%。台達電（2308）大漲逾5%，收2,075元；聯發科（2454）下跌逾3%，收4,195元。另台光電（2383）大漲逾7%，收6,080元，創下新高。

Meta出售算力引發市場對 AI 前景疑慮，電子股漲勢放緩，資金轉移至傳產族群，塑化、水泥、紡織、化學、橡膠、航運等指數都大漲，其以塑化股漲停家數最多，高達九檔衝上漲停，台化（1326）、台聚（1304）、聯成（1313）、亞聚（1308）、台苯（1310）、台達化（1309）、中石化（1314）等都漲停亮燈。

紡織股續強，新纖（1409）、力鵬（1447）等五檔漲停，化學股則有長興（1717）、中纖（1718）、和桐（1714）亮燈。航運股也表現不俗，除了龍德造船（6753）、長榮航太（2645）、漢翔（2634）、亞航（2630）等漲無人機軍工題材，貨櫃三雄也在SCFI指數連九漲推動下，股價同步走強，長榮大漲逾5%，萬海（2615）也有近5%的漲幅。

電子部分，PCB上下游供應鏈再受資金青睞，銅箔基板龍頭台光電率先創高，聯茂（6213）漲停鎖死，上游銅箔材料商榮科（4989）也漲停；ABF載板的南電（8046）、臻鼎-KY（4958）則由黑翻紅。石英元件雙雄再漲價，龍頭晶技（3042）本季最高漲幅達三成，連續兩季調漲，晶技、希華（2484）、安碁（6174）都漲停。