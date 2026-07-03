台股開低走高收漲36點 台達電及台光電攜手領權值股反撲

台股今（3）日收盤上漲36.46點，終場以46,780.62點作收，成交量1兆155.7億元；台積電（2330）收盤價2,445元，下跌20元，跌幅0.81%。

台積電及聯發科（2454）今日走勢疲軟，但權值股中的台達電（2308）、台光電（2383）聯手帶領金像電（2368）、南電（8046）、聯電（2303）、廣達（2382）、致茂（2360）、川湖（2059），以及元大金（2885）、台新新光金（2887）、富邦金（2881）、華南金（2880）、中信信及長榮（2603）等股聚人氣推指數，加以記憶體族群回神。

今日成交金額大且走高為：合晶（6182）、台達電、晶技（3042）、台光電、禾伸堂（3026）、南電、台燿（6274）、聯電（2303）及台塑（1301）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、國巨*（2327）、日月光投控（3711）、群創（3481）、欣興（3037）、世芯-KY（3661）、富鼎（8261）、創意（3443）及京元電子（2449）。

第一金投顧表示，盤面資金轉向低基期及漲價題材類，避險資金則流向塑化及無人機概念等低位階傳產股，顯示市場追價意願偏保守，資金以輪動操作為主。中小型股仍具支撐，多頭信心尚未明顯轉弱。短線仍須留意外資期貨淨空單，加上外資持續調節現貨部位，將對盤勢帶來波動。

隨著台積電法說會將至、外資持續看好 AI 半導體週期，長期算力需求趨勢並未改變，預期台股中長期多頭格局可望延續。操作策略避免過度追價、嚴控信用交易槓桿，逢拉回布局具基本面支撐的主流族群，優先聚焦「AI 伺服器、被動元件、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓、設備廠務」等族群，同時留意量價結構與資金輪動節奏是否出現轉弱訊號，以落實風險控管。