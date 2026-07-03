補漲行情來了？SCFI 連九漲、油價回落 貨櫃三雄走強 長榮飆逾5%

全球第二大貨櫃輪業者馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，上修2026年財測。另上海出口貨櫃運價指數(SCFI)運價指數指數連續第九周上漲，國際油價維持相對低檔，都對貨櫃三雄有利，3日三雄股價同步上漲，長榮（2603）、萬海（2615）盤中大漲逾5%，陽明（2609）上漲逾3%。

馬士基指出，受美國即將實施新一輪關稅影響，美國進口商加速向中國提前拉貨，帶動遠東航線需求與運價攀升，公司預估全年獲利將至少比先前預期高出10億美元，同時將2026年全球貨櫃市場運量成長預估上修至約4%，高於原先的2%-4%。

以SCFI運價指數來看，指數已連續第九周上漲，來到3,239.64點，周漲幅3.8%，四大主要航線全面走揚，其中美西、美東航線漲幅均接近一成。船舶經紀商Clarksons的數據顯示，SCFI目前距離2024年夏季高點僅低13%。

貨櫃運價近一周明顯攀升，因美國零售商與消費品企業趕在新一輪關稅生效前，從中國大量拉貨，建立庫存。川普政府計劃在完成強迫勞動調查後，自7月底起對數十個國家課徵至少10%關稅，並預計7月公布針對工業產品的新一輪關稅措施。

油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近700美元，若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線、歐洲線燃油成本上漲100美元至50美元間，以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞。

國內指標航商認為，第3季受惠於歐美補庫存大潮持續湧入，下半年的運價有望繼續上行，帶旺整體貨櫃物流業。