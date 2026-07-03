快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 驅動台股長線續旺《凱基股股漲》解析下半年四大投資關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「凱基股股漲」推出下半年投資展望特別節目，深入解析AI帶動下的產業發展方向。（凱基證券/提供）
「凱基股股漲」推出下半年投資展望特別節目，深入解析AI帶動下的產業發展方向。（凱基證券/提供）

在熱錢持續湧入與AI產業強勁爆發的帶動下，台股2026年以來最大漲幅達六成，這波上漲動能主要來自美國AI雲端服務大廠（CSP）大幅上修資本支出到年增七成，也使身為AI最主要供應鏈的台灣廠商企業獲利大幅上修，進而使台股今年企業獲利由年初原估的成長2成提升到年成長達四成，顯示市場行情是由優異扎實基本面所推升。

展望下半年，由凱基證券與凱基投顧攜手打造的投資節目《凱基股股漲》指出，本波AI浪潮不是短暫議題而是如同40年前的PC個人電腦、及20年前智慧型手機那般具有長達十年黃金年代的重大科技發展，故而延續力道將持續強勁，建議投資人可聚焦「矽、電、光、熱」四大關鍵趨勢，從半導體、電力與能源、光通訊到散熱與硬體升級，構築台股新一輪成長引擎。

除了大型雲端服務商上修資本支出外，美國最純的大型AI公司Antropic近一年的年化營收暴增15倍，都顯示AI算力需求爆發及AI應用快速擴張，從雲端逐步延伸至實體場景，發展出有助提升工作效率及企業經營成果的代理式AI，帶動運算需求呈現指數型成長，AI商機已由核心晶片推向基礎建設並進一步擴散更多周邊應用及供應鏈，因此讓相關企業訂單與獲利在後續持續成長。

《凱基股股漲》指出，下半年值得關注的投資機會可鎖定「矽、電、光、熱」四大關鍵字。其中，「矽」是AI晶片、先進封裝需求持續擴張，帶動供應鏈成長；「電」則因AI高耗能推升電力需求，成為產業競爭關鍵；「光」聚焦高速傳輸需求，帶動光通訊與CPO技術發展；「熱」則隨著AI伺服器升級，帶動液冷與散熱需求爆發。四大趨勢共同構成AI基礎建設升級浪潮，也成為市場高度關注。

《凱基股股漲》也提醒投資人留意影響下半年股市潛在議題，包括漲多後技術面年線正乖離高達50%、通膨升溫衍生升息進而影響股市擔憂、以及AI新世代晶片世代交替衍生良率或供應不及等變化。雖前述議題可能影響第3季投資情緒使股市受到影響，然都屬短線干擾因素，股市縱有調整也不會是大幅修正，不致影響股市正面走勢，下半年將逐漸反映仍具有優異成長性的2027年企業獲利，且年底美國期中選舉後美股進入相當正面的總統選舉行情週期也將有利台股表現。

看好下半年投資契機，凱基證券同步啟動「夢想金啟航」滿額抽獎活動。即日起至9月底，投資人不論布局台股、美股或透過定期定額方式存股，台股每滿5萬元或美股滿1,500美元，即可累積一次抽獎機會。最大獎為星宇航空日本雙人商務艙來回機票，並加碼登機箱與百貨即享券，讓投資不僅創造報酬，更能升級旅遊體驗價值。更多優惠詳情，請參考凱基證券官網「享投資選凱基」最新優惠總覽：https://kgis.tw/98wynl

此外，為協助投資人掌握2026年下半年台股關鍵趨勢與行情輪動方向，《凱基股股漲》推出下半年投資展望特別節目，深入解析AI帶動下的產業發展方向，提供投資人操作的重要參考。投資人亦可持續關注《凱基股股漲》YouTube官方頻道，即時掌握每日市場訊息：https://kgis.tw/93kzlk

凱基 台股 凱基投顧

延伸閱讀

全球五大投資趨勢揭密 北富銀：AI產業帶動台股騰飛 將擴散至中小型股

下半年投資 野村投信：股優於債、AI續當主角

野村點將 AI 鏈成長可期

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

相關新聞

史上最貴iPhone將登場...摺疊機是糖果還毒藥？專家：發布會後往往有失望賣壓

蘋果史上最貴的iPhone，真的要來了。 外電報導，首款摺疊iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾2000美元、上看2500美元，換算新台幣約6萬到8.3萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣6萬到8萬元之間。 不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在1：37出頭，推算首款摺疊iPhone登台後的台灣官方售價，預估將由7萬到9萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。 雖然發表時間鎖定2026年9月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第4季、甚至2027年春天。 題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。

生技展撞上AI殺盤...資金轉移！藥華藥強衝1380元登生技新股王 專家曝長線1隱憂

隨著美國BIO國際生技展落幕，台灣的「亞洲生技大展」緊接著將在7月15日至19日登場。加上今年大會主軸押中最熱的「AI整合力」，題材熱度直接引爆，當電子與AI股殺聲隆隆，生技族群順理成章成為資金避風港。 資金大舉轉進下，生技新股王藥華藥（6446）因罕見血癌藥Ropeg喜迎台灣新適應症藥證，且美、日、韓全球藥證預期接力到手，在利多發威下，股價一舉衝上1380元；另外CDMO指標股保瑞（6472）昨日盤中也直攻漲停，氣勢驚人。

台股開低走高收漲36點 台達電及台光電攜手領權值股反撲

台股今（3）日收盤上漲36.46點，終場以46,780.62點作收，成交量1兆155.7億元；台積電（2330）收盤價2,445元，下跌20元，跌幅0.81%。

補漲行情來了？SCFI 連九漲、油價回落 貨櫃三雄走強 長榮飆逾5%

全球第二大貨櫃輪業者馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，上修2026年財測。另上海出口貨櫃運價指數(SCFI)運價指數指數連續第九周上漲，國際油價維持相對低檔，都對貨櫃三雄有利，3日三雄股價同步上漲，長榮（2603）、萬海（2615）盤中大漲逾5%，陽明（2609）上漲逾3%。

「矽、電、光、熱」是 AI 投資熱點 法人推薦十檔供應鏈

人工智慧（AI）需求持續強勁毫無懸念，法人指出，「矽、電、光、熱」是投資熱點亦為產品迭代挑戰，投資首選為台積電（2330），其他推薦個股包括鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、頎邦（6147）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等。

台股全面看空？法人：這個原因拉回可找下一個上漲機會點

台股3日又呈現留下影線的走勢，連續兩個交易日在開低後都有資金進場，法人直言，「是高檔換手，不是全面看空」，在健康換手輪動下，多頭格局未變，短線拉回是找下一個上漲的機會點，可擇優布局，看好AI相關、漲價題材等族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。