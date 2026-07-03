AI 驅動台股長線續旺《凱基股股漲》解析下半年四大投資關鍵

在熱錢持續湧入與AI產業強勁爆發的帶動下，台股2026年以來最大漲幅達六成，這波上漲動能主要來自美國AI雲端服務大廠（CSP）大幅上修資本支出到年增七成，也使身為AI最主要供應鏈的台灣廠商企業獲利大幅上修，進而使台股今年企業獲利由年初原估的成長2成提升到年成長達四成，顯示市場行情是由優異扎實基本面所推升。

展望下半年，由凱基證券與凱基投顧攜手打造的投資節目《凱基股股漲》指出，本波AI浪潮不是短暫議題而是如同40年前的PC個人電腦、及20年前智慧型手機那般具有長達十年黃金年代的重大科技發展，故而延續力道將持續強勁，建議投資人可聚焦「矽、電、光、熱」四大關鍵趨勢，從半導體、電力與能源、光通訊到散熱與硬體升級，構築台股新一輪成長引擎。

除了大型雲端服務商上修資本支出外，美國最純的大型AI公司Antropic近一年的年化營收暴增15倍，都顯示AI算力需求爆發及AI應用快速擴張，從雲端逐步延伸至實體場景，發展出有助提升工作效率及企業經營成果的代理式AI，帶動運算需求呈現指數型成長，AI商機已由核心晶片推向基礎建設並進一步擴散更多周邊應用及供應鏈，因此讓相關企業訂單與獲利在後續持續成長。

《凱基股股漲》指出，下半年值得關注的投資機會可鎖定「矽、電、光、熱」四大關鍵字。其中，「矽」是AI晶片、先進封裝需求持續擴張，帶動供應鏈成長；「電」則因AI高耗能推升電力需求，成為產業競爭關鍵；「光」聚焦高速傳輸需求，帶動光通訊與CPO技術發展；「熱」則隨著AI伺服器升級，帶動液冷與散熱需求爆發。四大趨勢共同構成AI基礎建設升級浪潮，也成為市場高度關注。

《凱基股股漲》也提醒投資人留意影響下半年股市潛在議題，包括漲多後技術面年線正乖離高達50%、通膨升溫衍生升息進而影響股市擔憂、以及AI新世代晶片世代交替衍生良率或供應不及等變化。雖前述議題可能影響第3季投資情緒使股市受到影響，然都屬短線干擾因素，股市縱有調整也不會是大幅修正，不致影響股市正面走勢，下半年將逐漸反映仍具有優異成長性的2027年企業獲利，且年底美國期中選舉後美股進入相當正面的總統選舉行情週期也將有利台股表現。

看好下半年投資契機，凱基證券同步啟動「夢想金啟航」滿額抽獎活動。即日起至9月底，投資人不論布局台股、美股或透過定期定額方式存股，台股每滿5萬元或美股滿1,500美元，即可累積一次抽獎機會。最大獎為星宇航空日本雙人商務艙來回機票，並加碼登機箱與百貨即享券，讓投資不僅創造報酬，更能升級旅遊體驗價值。更多優惠詳情，請參考凱基證券官網「享投資選凱基」最新優惠總覽：https://kgis.tw/98wynl

此外，為協助投資人掌握2026年下半年台股關鍵趨勢與行情輪動方向，《凱基股股漲》推出下半年投資展望特別節目，深入解析AI帶動下的產業發展方向，提供投資人操作的重要參考。投資人亦可持續關注《凱基股股漲》YouTube官方頻道，即時掌握每日市場訊息：https://kgis.tw/93kzlk