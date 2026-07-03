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「矽、電、光、熱」是 AI 投資熱點 法人推薦十檔供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
圖為矽光子示意圖。圖／AI生成
圖為矽光子示意圖。圖／AI生成

人工智慧（AI）需求持續強勁毫無懸念，法人指出，「矽、電、光、熱」是投資熱點亦為產品迭代挑戰，投資首選為台積電（2330），其他推薦個股包括鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、頎邦（6147）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等。

大型本國投顧分析，矽、電、光、熱（Semiconductor、Power、Optical、Thermal）是AI晶片產品迭代的主要瓶頸，目前市場無人質疑AI需求是否真實，主要疑慮在於AI營收成長能否跟上資本支出成長及製造過程是否克服光學整合、散熱、電力等物理極限。

根據統計，AI巨頭Anthropic的ARR已在4月超越OpenAI，甚至達損益兩平。Anthropic、Google Gemini的成長反映在TPU需求上修，預期輝達、博通、聯發科是台積電明年CoWoS成長比較明顯的客戶，反映GPU與TPU需求強勁。超微上修明年CoWoS預估，換算翻倍至21萬片則令市場驚豔。

此外，代理AI興起亦帶動伺服器CPU需求上修，主因在於CPU在代理AI推理過程中占逾四成工作負載，隨主要雲端服務供應商2026年CPU採購量大增，法人預期CPU缺口將達15%至20%，短缺情況可能延續至2028年。

法人表示，隨產品迭代加速、晶片設計愈趨複雜，更多引腳數量及晶片出貨帶動測試需求成長強勁，嘉惠測試設備及測試介面業者，台積電將CP測試外包給封測業者以優化產能，進一步推動OSAT上修資本支出。

AI基建已從GPU延伸至資料傳輸，CPO為大幅提升傳輸速度解方。法人認為，光學整合使生產流程更複雜並降低良率，更多測試道數與光電同測將是降低缺陷率的關鍵。

另一方面，強勁AI需求吸走產業資源，排擠效應自記憶體到類比IC、成熟製程、被動元件等領域。由於記憶體並未出現結構性供給擴張，法人預期短缺將進一步延續至2027年底，意即需求不是問題而在於產能。

基於SK海力士的HBM4問題、CoWoS重新tape-out及散熱設計變更，法人預期，輝達Rubin出貨量將明顯著低於年初預估，並因產品組合變化，導致供應鏈預估可能出現部分ASP樂觀預期的下修情況。

供應鏈 旺矽 旺宏

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