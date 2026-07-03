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中國信託證券主辦「萬旭三」可轉債開始投標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中國信託證券主辦利基型線材整合大廠萬旭電業（6134）發行的三年期有擔保可轉換公司債「萬旭三」（61343），採競價拍賣方式承銷，7月2日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為7月2日至6日共三個營業日，預計7月8日開標、7月17日於櫃檯買賣中心掛牌。

「萬旭三」由中國信託商業銀行擔保，共發行3,000張面額新臺幣10萬元債券，發行總面額為新臺幣3億元，扣除依法承銷團保留自行認購450張，餘2,550張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率103.5%，轉換價格為34元，每人最高得標張數合計不超過255張。

萬旭是國內知名的利基型線材整合大廠，第1季產品營收比重，儲能產品占47%、航太工控占14%、車用電子17%、視訊安控6％、醫療產品5%、其他11%。今年5月累計營收達10.04億元，年增52.2%，創近13年新高。

儲能產品為營收主力，受惠澳洲、英國儲能補貼政策需求強勁，儲能產品已成為萬旭成長最快的業務；後續隨著AI算力資料中心帶動電力剛需，未來儲能市場成長率約28%~30%。此外，今年另一個營收亮點為航太工控產品，萬旭在航太產品應用主要在於手機直連衛星方面，2026年已量產出貨，後續成長動能可期，未來航太市場年成長率預期有14%。

透過泰國與美國矽谷、科羅拉多州子公司據點，萬旭形成完整全球供應鏈，既能分散地緣政治風險，又能承接高毛利訂單，整體最大優勢為「大陸成本×日本品質×台灣韌性」，憑藉長年深耕線材精密加工技術及嚴控品質，在儲能產品、航太產品應用雙箭頭帶動下，處於「營收快速放量、獲利結構優化」的營運動能成長期。中國信託證券持續輔導海內外具成長潛力公司進入資本市場，承銷實力及案例成果有目共睹，為企業籌資最佳選擇。

中國信託 萬旭 中國信託商業銀行

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