快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所領航雙軸轉型 ESG 數位平台再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全體上市公司已於今（2026）年6月底前，順利完成2025年度「企業 ESG 資訊揭露」申報作業。為了讓外界更即時掌握企業的永續表現，證交所持續優化 ESG 數位平台，今年首度導入 AI 科技，協助上市公司提升資訊申報的效率與品質，實現資本市場「數位與永續雙軸轉型」的核心目標。

證交所開發的「 ESG 數位平台」，今年推出多項實用功能與輔助資源：

1、 新增「 ESG 指標 AI 擷取」服務：

運用 AI 技術，系統主動自企業年報中擷取 ESG 相關指標之永續資訊，並提供符合申報格式之檔案，大幅縮短企業資料蒐集與人工處理確認的時間，不僅減輕上市公司申報負擔，更有助於提升資訊揭露的一致性。

2、 優化「輔助產製永續報告書」功能：

去（2025）年推出輔助產製功能，除提供永續報告書參考架構、範例底稿與 GRI 準則外，亦能自動串接既有的 ESG 申報資訊，產出永續報告書初稿，廣泛獲得上市公司的正面回饋。

今年平台更進一步升級，提供更方便的線上「文字編輯器」介面，並新增複製前一年度底稿，及自動帶入「SASB 資訊揭露」內容等功能，大幅強化報告編製效率與資訊整合能力。此外，配合今年「GRI 101：生物多樣性」準則正式生效，平台已同步更新相關底稿、參考範例等資源，協助企業快速導入最新揭露規範，與國際接軌。

證交所強調，未來將持續透過數位工具優化及資源整合，協助上市公司提升永續資訊揭露品質，並鼓勵上市公司善加利用「ESG 數位平台」各項資源，以順利於 8 月底前完成永續報告書的編製與申報作業。

另一方面，為提供更完善的永續資訊查詢環境，證交所「ESG InfoHub」平台也已完成2025年度全體上市公司永續資訊更新。透過一站式的數據整合，大幅提升 ESG 資訊視覺化呈現，及跨公司、跨產業資訊的可比較性。證交所歡迎投資人多加利用儀表板查詢功能，深入了解上市公司永續績效與發展趨勢，共同發揮資本市場引導動能，攜手推動臺灣永續發展與國際競爭力。

今年度ESG數位平台精進功能，已於 2026 年「上市櫃公司永續報告書宣導會」中進行詳細說明，並將影片置於「證交所WebPro影音傳傳播網」公司治理宣導專區（https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/104/?categoryId=182），提供外界隨

時觀看。

上市公司 證交所 格式

延伸閱讀

證交所接手維運權證資訊揭露平台 優化升級便利投資人參考

證交所公布去年基層員工均薪 加薪最多不是半導體！這產業調升2成奪冠

經濟日報社論／台股國際化 處置制度應與時俱進

15類上市公司一般員工年薪百萬以上 證交所：一產業1年加2成

相關新聞

史上最貴iPhone將登場...摺疊機是糖果還毒藥？專家：發布會後往往有失望賣壓

蘋果史上最貴的iPhone，真的要來了。 外電報導，首款摺疊iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾2000美元、上看2500美元，換算新台幣約6萬到8.3萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣6萬到8萬元之間。 不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在1：37出頭，推算首款摺疊iPhone登台後的台灣官方售價，預估將由7萬到9萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。 雖然發表時間鎖定2026年9月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第4季、甚至2027年春天。 題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。

生技展撞上AI殺盤...資金轉移！藥華藥強衝1380元登生技新股王 專家曝長線1隱憂

隨著美國BIO國際生技展落幕，台灣的「亞洲生技大展」緊接著將在7月15日至19日登場。加上今年大會主軸押中最熱的「AI整合力」，題材熱度直接引爆，當電子與AI股殺聲隆隆，生技族群順理成章成為資金避風港。 資金大舉轉進下，生技新股王藥華藥（6446）因罕見血癌藥Ropeg喜迎台灣新適應症藥證，且美、日、韓全球藥證預期接力到手，在利多發威下，股價一舉衝上1380元；另外CDMO指標股保瑞（6472）昨日盤中也直攻漲停，氣勢驚人。

補漲行情來了？SCFI 連九漲、油價回落 貨櫃三雄走強 長榮飆逾5%

全球第二大貨櫃輪業者馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，上修2026年財測。另上海出口貨櫃運價指數(SCFI)運價指數指數連續第九周上漲，國際油價維持相對低檔，都對貨櫃三雄有利，3日三雄股價同步上漲，長榮（2603）、萬海（2615）盤中大漲逾5%，陽明（2609）上漲逾3%。

「矽、電、光、熱」是 AI 投資熱點 法人推薦十檔供應鏈

人工智慧（AI）需求持續強勁毫無懸念，法人指出，「矽、電、光、熱」是投資熱點亦為產品迭代挑戰，投資首選為台積電（2330），其他推薦個股包括鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、頎邦（6147）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等。

台股全面看空？法人：這個原因拉回可找下一個上漲機會點

台股3日又呈現留下影線的走勢，連續兩個交易日在開低後都有資金進場，法人直言，「是高檔換手，不是全面看空」，在健康換手輪動下，多頭格局未變，短線拉回是找下一個上漲的機會點，可擇優布局，看好AI相關、漲價題材等族群。

金融股撐盤 台新新光金領漲 合併效益顯現 法人這樣看全年獲利

金融類股今日扮演撐盤要角，其中台新新光金（2887）一枝獨秀，早盤盤中一度上漲逾5%。在併購新光金之後，第1季獲利增速翻倍，展望2026年，法人認為合併挹注營運動能，預估全年稅後純益為749.15億元 ，年增100.7%，EPS為2.85元。並給予首次投資評等建議為「短線買進」 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。