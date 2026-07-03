台股全面看空？法人：這個原因拉回可找下一個上漲機會點

台股3日又呈現留下影線的走勢，連續兩個交易日在開低後都有資金進場，法人直言，「是高檔換手，不是全面看空」，在健康換手輪動下，多頭格局未變，短線拉回是找下一個上漲的機會點，可擇優布局，看好AI相關、漲價題材等族群。

美股科技股周四賣壓沉重，台積電（2330）ADR下跌2.27%，台股早盤以46,545.14點開出，下跌199.02點，在台積電領跌下，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、欣興（3037）等也都下跌，大盤指數一度下滑至45,880.69點，下跌863.47點，跌破5日線及46,000點關卡。

不過，隨著低接買盤進場，台光電（2383）逆勢走強翻紅，另外，資金也由電子股轉進非電子族群，金融股、紡織股、化工股、橡膠股、航運股、汽車股、造紙股等挺身撐盤，指數跌點收斂，收復5日線及46,000點關卡。

相對於集中市場仍是下跌，櫃買市場則是開低走高翻紅的走勢；對照近兩個交易日的表現，集中市場都留下影線，櫃買市場則是黑翻紅，表現較集中市場強。

第一金（2892）投顧董事長黃詣庭表示，台股在基本面強健、國內信心支撐下，較國際股市表現相對強，開低就有資金進場，呈現的是高檔換手，不是全面看空，在健康換手輪動下，多頭並未改變。

黃詣庭指出，7月中旬有國內重量級大廠法說會登場，大約同時段，美股財報也將陸續公布，預期將釋出產業正面訊息，將支撐指數表現，在大廠法說會前可能出現提早卡位行情。

黃詣庭預估，下檔支撐看月線，跌破機率不大，下周有機會挑戰47,000點關卡到試探前高（48,218點），短線拉回可擇優布局，但要做好資金控管，不做過度槓桿交易。

至於看好的標的，黃詣庭表示，AI相關及缺料、漲價概念股都可以留意，包括記憶體、PCB及PCB材料、矽晶圓、被動元件等；黃詣庭指出，矽晶圓從循環的谷底翻揚，第2季起6~8吋的報價止穩回升，將有助對營收及毛利率的貢獻，另外，12吋也在試產中，若能成為主流產品，具有12吋產能的廠商將受惠；至於被動元件，短線漲高，可等拉回再進場布局。