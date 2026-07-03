金融股撐盤 台新新光金領漲 合併效益顯現 法人這樣看全年獲利

金融類股今日扮演撐盤要角，其中台新新光金（2887）一枝獨秀，早盤盤中一度上漲逾5%。在併購新光金之後，第1季獲利增速翻倍，展望2026年，法人認為合併挹注營運動能，預估全年稅後純益為749.15億元 ，年增100.7%，EPS為2.85元。並給予首次投資評等建議為「短線買進」 。

台新新光金第1季稅後純益達211億元，獲利大幅成長150%，銀行、保險、證券動能穩健，金控3月底總資產突破9兆元。另子公司新光人壽單季帳列OCI股票實現資本利得137億，使得新壽調整後獲利達256億元， 由於4、5月股市大好，4月股票未實現獲利比3月成長三倍。

法人指出，台新受惠併購新光金，第1季獲利增速翻倍。台新新光金至5月累計稅後純益348.8 億元，年成長 431.7%。展望 2026年，併 購案挹注營運動能， 台股上行可望提升子公司財務操作， 主要子公司亦大 致完成合併，台新銀行與新光銀行合併案如期執行中。

展望股利政策，公司日前表示，股利考量讓投資人穩定成長可預期性、現金殖利率、總股利率以及和主要同業比較狀況，第1季因獲利相當良好，目前狀況樂觀，應可以有穩定成長期待。

此外，本土投顧法人近期對各金控獲利預估、評價及投資建議中，多數維持中立，僅對台新新光金及元大金給予短線買進評等。