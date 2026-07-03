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光通訊法人看好AI需求集體強彈 上詮、環宇-KY領漲

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

今（3）日光通訊族群集體跌深反彈，上詮（3363）、環宇-KY（4991）領先漲停鎖死，華星光（4979）、前鼎（4908）一度觸及漲停，聯亞（3081）、波若威（3163）則都大漲近半根漲停板。法人指出，終端客戶AI資料中心建置廠商對於光收發模組的需求仍在持續增長，成長趨勢不變。

近期光通訊族群受到多重利空影響，股價一路破底，今日集體止跌回彈。法人指出，從聯亞4、5月營收來看，第2季營收及獲利皆有望上修，主因預期為終端客戶需求持續成長，同時聯亞的磊晶片順利從2吋轉為3吋，大幅提升生產效率，規模經濟效應拉升毛利率。此外，聯亞持續開出新產能，且量產進度順利。聯亞先前於董事會再度通過購置機器設備案，顯示當前產能仍是供不應求，需要持續擴產。

法人預估，隨著AI伺服器世代更迭，傳輸規格提升，光通訊用量只增不減，產業成長趨勢十分明朗。

上詮 光通訊 聯亞

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