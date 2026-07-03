快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

數千億國防預算引爆軍工股漲停潮 誰是「最強作戰梯隊」？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
雷虎科技董事長陳冠如。聯合報系資料照片
雷虎科技董事長陳冠如。聯合報系資料照片

台股3日遭遇美國科技股重挫逆風，大盤指數早盤由台積電領跌一度急殺逾860點，再度回測46000點關卡。然而，在「國艦國造」與「無人載具」雙重題材加持下，軍工概念股多頭剽悍強攻。龍德造船、長榮航太與台船等個股盤中全數亮燈漲停，雷虎漲幅也達9%以上，成為今日台股最受矚目的避風港之一。

近期國防部積極推動國艦國造政策，規劃籌獲包括潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦及輕型巡防艦等六型軍艦，預估總需求經費高達3,156億元。造船三雄台船、中信造船與龍德造船均表態將全力搶標，其中台船憑藉原型艦建造經驗展現爭取兩棲運輸艦與補給艦的企圖心；龍德造船則透過擴建廠房，提升承造長達125公尺大型船隻的實力，產業鏈蓄勢待發。

除大型艦艇外，無人載具更是下半年軍工產業的重頭戲。隨著朝野對「國防自主無人載具採購特別條例」草案達成共識，軍方規劃採購上千艘小型自殺無人艇的計畫有望敗部復活。受此消息激勵，買盤大舉湧入相關供應鏈，促使雷虎、漢翔、亞航及千附精密等概念股連袂走強。其中，雷虎雖遭列處置股，但受惠於無人機題材發酵，近5日股價已大漲34.3%，買氣依然強勁。

針對輕型巡防艦進度，中信造船說明，雖目前防空型與反潛型原型艦工程如期進行，但受限於合約商主機交付延遲，交艦時程將調整至明年。儘管如此，公司強調已掌握造艦核心技術與學習曲線，對於未來後續艦標案仍深具信心。

整體而言，千億國防預算相關題材持續吸引市場關注，推動軍工與無人載具族群近期交投熱度升溫。在AI相關電子族群震盪加劇背景下，資金輪動使政策概念股相對活躍，成為盤面短線焦點。不過，後續表現仍取決於國防標案實際釋出進度、得標情況及量能延續性，市場亦將持續觀察題材對基本面貢獻的實際反映。

龍德造船 台船 概念股 雷虎 國防部 台股

延伸閱讀

造船業搶3,000億國防大單 衝刺國艦國造商機

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

IC 設計高低價股不同調！聯發科多空拉鋸、茂達等中低價股掛一排漲停

台股收復47,000！費半創新高引爆半導體ETF…00891完整參與台積、聯發科成長紅利

相關新聞

史上最貴iPhone將登場...摺疊機是糖果還毒藥？專家：發布會後往往有失望賣壓

蘋果史上最貴的iPhone，真的要來了。 外電報導，首款摺疊iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾2000美元、上看2500美元，換算新台幣約6萬到8.3萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣6萬到8萬元之間。 不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在1：37出頭，推算首款摺疊iPhone登台後的台灣官方售價，預估將由7萬到9萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。 雖然發表時間鎖定2026年9月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第4季、甚至2027年春天。 題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。

生技展撞上AI殺盤...資金轉移！藥華藥強衝1380元登生技新股王 專家曝長線1隱憂

隨著美國BIO國際生技展落幕，台灣的「亞洲生技大展」緊接著將在7月15日至19日登場。加上今年大會主軸押中最熱的「AI整合力」，題材熱度直接引爆，當電子與AI股殺聲隆隆，生技族群順理成章成為資金避風港。 資金大舉轉進下，生技新股王藥華藥（6446）因罕見血癌藥Ropeg喜迎台灣新適應症藥證，且美、日、韓全球藥證預期接力到手，在利多發威下，股價一舉衝上1380元；另外CDMO指標股保瑞（6472）昨日盤中也直攻漲停，氣勢驚人。

補漲行情來了？SCFI 連九漲、油價回落 貨櫃三雄走強 長榮飆逾5%

全球第二大貨櫃輪業者馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，上修2026年財測。另上海出口貨櫃運價指數(SCFI)運價指數指數連續第九周上漲，國際油價維持相對低檔，都對貨櫃三雄有利，3日三雄股價同步上漲，長榮（2603）、萬海（2615）盤中大漲逾5%，陽明（2609）上漲逾3%。

「矽、電、光、熱」是 AI 投資熱點 法人推薦十檔供應鏈

人工智慧（AI）需求持續強勁毫無懸念，法人指出，「矽、電、光、熱」是投資熱點亦為產品迭代挑戰，投資首選為台積電（2330），其他推薦個股包括鴻勁（7769）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、頎邦（6147）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等。

台股全面看空？法人：這個原因拉回可找下一個上漲機會點

台股3日又呈現留下影線的走勢，連續兩個交易日在開低後都有資金進場，法人直言，「是高檔換手，不是全面看空」，在健康換手輪動下，多頭格局未變，短線拉回是找下一個上漲的機會點，可擇優布局，看好AI相關、漲價題材等族群。

金融股撐盤 台新新光金領漲 合併效益顯現 法人這樣看全年獲利

金融類股今日扮演撐盤要角，其中台新新光金（2887）一枝獨秀，早盤盤中一度上漲逾5%。在併購新光金之後，第1季獲利增速翻倍，展望2026年，法人認為合併挹注營運動能，預估全年稅後純益為749.15億元 ，年增100.7%，EPS為2.85元。並給予首次投資評等建議為「短線買進」 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。