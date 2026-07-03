數千億國防預算引爆軍工股漲停潮 誰是「最強作戰梯隊」？

台股3日遭遇美國科技股重挫逆風，大盤指數早盤由台積電領跌一度急殺逾860點，再度回測46000點關卡。然而，在「國艦國造」與「無人載具」雙重題材加持下，軍工概念股多頭剽悍強攻。龍德造船、長榮航太與台船等個股盤中全數亮燈漲停，雷虎漲幅也達9%以上，成為今日台股最受矚目的避風港之一。

近期國防部積極推動國艦國造政策，規劃籌獲包括潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦及輕型巡防艦等六型軍艦，預估總需求經費高達3,156億元。造船三雄台船、中信造船與龍德造船均表態將全力搶標，其中台船憑藉原型艦建造經驗展現爭取兩棲運輸艦與補給艦的企圖心；龍德造船則透過擴建廠房，提升承造長達125公尺大型船隻的實力，產業鏈蓄勢待發。

除大型艦艇外，無人載具更是下半年軍工產業的重頭戲。隨著朝野對「國防自主無人載具採購特別條例」草案達成共識，軍方規劃採購上千艘小型自殺無人艇的計畫有望敗部復活。受此消息激勵，買盤大舉湧入相關供應鏈，促使雷虎、漢翔、亞航及千附精密等概念股連袂走強。其中，雷虎雖遭列處置股，但受惠於無人機題材發酵，近5日股價已大漲34.3%，買氣依然強勁。

針對輕型巡防艦進度，中信造船說明，雖目前防空型與反潛型原型艦工程如期進行，但受限於合約商主機交付延遲，交艦時程將調整至明年。儘管如此，公司強調已掌握造艦核心技術與學習曲線，對於未來後續艦標案仍深具信心。

整體而言，千億國防預算相關題材持續吸引市場關注，推動軍工與無人載具族群近期交投熱度升溫。在AI相關電子族群震盪加劇背景下，資金輪動使政策概念股相對活躍，成為盤面短線焦點。不過，後續表現仍取決於國防標案實際釋出進度、得標情況及量能延續性，市場亦將持續觀察題材對基本面貢獻的實際反映。