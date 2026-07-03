塑化股復活！7檔亮紅燈 台化衝出第二根漲停、創近3年新高

Meta出售算力引發市場對 AI 前景疑慮，科技股最近表現疲弱，資金轉往傳產族群，而塑化股走勢最為強勁，3日盤中有多達7檔個股衝上漲停，包括台化、台聚、聯成、亞聚、台苯等。其中以台化走勢最強，今日再拉出第二根漲停至68元，成交量放大至近9萬張。

Meta傳規劃向外部客戶出售多餘的AI算力及模型服務，市場憂心科技巨頭出現算力過剩情況，使AI投資放緩，費城半導體指數連兩日跳水，台股也受影響下跌。雖然加權指數仍算相對抗跌，但電子股漲勢放緩，資金轉移至傳產族群，帶動傳產類股大漲。

傳產中以塑化股漲停家數最多，高達7檔衝上漲停，台化、台聚、聯成、亞聚、台苯、台達化、勝悅-KY都漲停亮燈，另華夏盤中大漲逾9%，台塑、國喬上漲逾4%。台塑集團中的台化、台化線型走勢更強，頻頻創下波段新高，台化今攻至68元，為近3年新高。

國際油價走弱，石化基本原料乙烯、丙烯、苯，以及苯乙烯（SM）、乙二醇（EG）、對苯二甲酸（PTA）等價格再走低，有利減輕中、下游塑化業者成本壓力。而對塑化業者而言，只要產品與原料間的加工差持續擴大，就有獲利空間。

台化PX等芳香烴產品，目前加工利差仍維持獲利水準，台化指出，PX與輕油加工差由151美元擴大至355美元，PTA加工差也回升至530元人民幣，均重返獲利區間。

此外，台化去年起推動高值化策略轉型，將其PC、ABS等工程塑膠材料應用於伺服器內部塑膠零組件，並發展以高階塑膠材料製成的「茂金屬PP」，可應用於FOUP、FOSB等半導體晶圓載具，今年底將量產，搶攻半導體領域的晶圓盒市場。

台化也推動5N5高純度電子級低碳氫氣專案，電子級氫氣可應用於半導體晶圓製程中的還原反應、清洗與保護環境，預定於2027年第3季產出。