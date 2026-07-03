史上最貴iPhone將登場...摺疊機是糖果還毒藥？專家：發布會後往往有失望賣壓

蘋果史上最貴的iPhone，真的要來了。

外電報導，首款摺疊iPhone（iPhone Ultra）單機售價將逾2000美元、上看2500美元，換算新台幣約6萬到8.3萬元，若單純以當前美金匯率換算，大約落在新台幣6萬到8萬元之間。

不過，依據過去蘋果在台灣的實質定價慣例來看，在台灣實質換算匯率大約都落在1：37出頭，推算首款摺疊iPhone登台後的台灣官方售價，預估將由7萬到9萬元之間，若加上規格升級，價格將突破十萬元大關。

雖然發表時間鎖定2026年9月秋季發表會，但因摺疊面板工藝複雜，正式開賣可能延到第4季、甚至2027年春天。

題材一出，台灣「軸承四雄」：新日興（3376）、兆利（3548）、富世達（6805）、信錦（1582）市場也早已猜測誰有機會成為「蘋果摺疊機供應鏈」。

其中以新日興接獲多數蘋果訂單，以及兆利、富世達也可能擁有部分訂單的猜測為主，問題是這兩檔的獲利卻正在大幅衰退。

新日興2026第1季EPS只剩0.15元、年減87%；兆利2026第1季更是由盈轉虧，單季EPS掉到-1.35元，摺疊機究竟是糖果還是毒藥？

要回答這題，得先看懂一件事：每一家軸承廠跨入摺疊機，都要先經歷一段「陣痛期」，砸研發、砸資本支出、熬良率，毛利率先被壓下去，撐過去的人才吃得到甜頭。

這篇就用三家公司在陣痛週期的「不同位置」，帶你判斷這波題材到底能不能追。

摺疊機市況2020～2026：喊了七年 滲透率才剛要爬過2%

先把殘酷事實攤開，摺疊機喊了六年，到2025年依然是個小眾品類。我們來看這六年的全球出貨量與滲透率演變：

2020年：全球出貨僅約350萬支，滲透率不到0.3%，純屬市場投石問路階段。 2021年：出貨翻倍成長至約900萬支，滲透率首度突破0.7%。 2022年：出貨來到約1280萬支，滲透率約1.1%，市場開始高調宣傳。 2023年：全球出貨約1590萬支，滲透率拉升到1.4%。 2024年：全球出貨約1780萬支，占智慧型手機市場約1.5%（TrendForce）。 2025年：預估約1980萬支，滲透率約1.6%，與2024年幾乎持平。整整一年，這塊餅只長大了0.1個百分點。 2026年：機構預估全球摺疊手機出貨量有望年增達30%，讓滲透率挑戰2%以上。

2020到2022年是摺疊機成長最快的「甜蜜期」，但到了2023年之後，成長力道明顯撞到天花板。

雖然市場樂觀預估2026年將再次大幅成長，但在目前硬體成本漲價壓力下，高昂的終端售價恐怕很難讓這個美夢成真。

從富世達觀察 跨入摺疊機的「陣痛期」

軸承這門生意，跨入摺疊機的門檻相當高，摺疊軸承精密度要求高、需要自動化設備，每條自動化產線要台幣9千萬到1億，而一條傳統NB軸承產線只要數百萬。

這麼重的投入，初期一定壓毛利；而毛利要回來，關鍵在良率，良率則要靠「越早投入、訂單越多」去磨。

① 富世達（6805）：已經熬過陣痛、如今已轉型往AI領域

富世達2019年切入摺疊手機相關研發，會計師查核報告顯示其109年（2020年）的研發費用直接翻倍衝到2億2200萬元，研發費用率高達驚人的10%，當時因為初期量產難度極高，財報關鍵查核事項更直接點名「存貨評價與呆滯」具有極大風險。

在熬過手機良率爬坡後，富世達面對下一波AI伺服器水冷商機，展現了極強的研發推進力。

2024年富世達的研發費用就已經大幅暴增到4億4476萬元，比前一年狂增61%；而到了2025年研發費用再次噴發，狂砸5億7151萬元！

這筆研發子彈讓它成功跨入高毛利的AI產業。

富世達2024年底通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭認證，2025年放量，伺服器相關營收占比從2024年的5.3%狂飆到2025年的36.3%，最新2026年第1季更突破5成、一舉達到56.4%，「伺服器營收首度反超摺疊機」。

其毛利率更從2024全年的22.31%、2025全年的26.34%，衝上2026年第1季的32.31%，單季EPS繳出13.38元創歷史新高。

② 兆利（3548）：2021年大砸研發、繳足學費 115年存貨跌價與原物料成本雙重壓力

翻開兆利長年的財報，早在110年（2021年）正式大舉切入摺疊手機時，其當年的研發費用就衝上了歷史前高的2億7982萬元。

當時因為設計難度極高，試產導致產線上大量零件不合格而報廢，兆利2021年毛利率、營益率也暴跌到16.5%與3.09%，這就是初期良率只有30%時的代價。

兆利後續摺疊手機良率拉升至85%以上，並在2022年摺疊手機興起時，帶動EPS跳升至7.88元，並連續三年獲獲利穩站高峰。

但在2025年上游原物料成本的大漲，以及摺疊手機銷售不如預期下，讓獲利能力大幅衰退！

2026年Q1獲利，在認列存貨跌價損失之下，本業由盈轉虧（營業淨損7627萬元），單季EPS砸出大虧損的-1.35元。

③ 新日興（3376）：陣痛「正在進行式」 摺疊都還沒放量 研發費用先飆歷史新高

新日興是被市場高度點名的蘋果摺疊軸承供應鏈，但它現在正站在富世達、兆利當年的痛苦起跑點。

我們翻開2025年合併綜合損益表，最直接的證據就是「降不下來的研發費用」與「被吃光的本業利潤」。

114年新日興的研究發展費用直接飆高到6億1865萬元，比113年的5 億1696萬元暴增了19.6％，研發費用率高達5.76％。

在整體營收從133億元大幅衰退到107億元的緊縮寒冬下，研發費用不減反增，證實了新專案前期所需的龐大工程投入是挪不開的重擔。

由於前期設計難度極高，114年度的合併營業利益直接從12.53億元「雪崩86.6％」至僅剩1億6773萬元，實質營業利益率直接被壓榨到只剩下極度微薄的1.56％，而113年好歹還有9.4％。

最新2026年第1季財報顯示，新日興依然在痛苦地繳學費，單季合併營收為23.53億元，年減16.14％，但營業利益卻轉為虧損1000萬元，導致單季EPS僅剩0.15元、年減達87％。

「摺疊單根本還沒真正入帳放量」之前，就已經為了高複雜度的前期開發專案瘋狂大砸資源。此外，在觀察新日興的股權分散。

從最新籌碼結構來看，新日興自2024年以來，隨著摺疊機題材不斷被市場炒作，其「散戶持股」一路狂飆至30.68%，在散戶滿懷希望接盤的同時，「大戶持股比例」卻在同步一路向下溜滑梯，這種籌碼極度渙散、股票全流向散戶口袋的結構，意味著現階段的籌碼相當不穩定。

摺疊機是糖果還是毒藥？

蘋果首款摺疊iPhone讓市場進行一場提前佈局。然而必須面對財務現實，即使未來蘋果摺疊手機順利放量，新日興獲利迎來回升，但以目前的股價對應當前的獲利表現，可能不足以拉動如此高昂的股價。

不過，蘋果概念股長年存在著「9月初秋季發表會前押寶行情」的市場慣性，這種籌碼面的慣性，讓新日興股價在下跌時下方仍具買盤支撐；但往往在發表會利多出盡過後，就容易有失望賣壓出籠。

追逐題材是市場常態，但中長線操作仍需要回歸公司本質的「獲利能力預期」為主。

此外，目前的台股市場結構早已被AI巨浪徹底改變，大筆資金正源源不絕被AI鏈強勢吸走；在這種強烈的磁吸效應下，現階段完全不具備AI實質題材、純靠手機題材苦撐的個股，未來更難吸引市場長線資金的青睞。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：蘋果摺疊機是糖還是毒藥？新日興散戶持股占三成，兆利、富世達案例看出陣痛期真相！