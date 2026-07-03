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電子弱傳產金融撐盤！台股盤中46,000點失而復得
隨著費城半導體指數重挫逾5%，台指期夜盤下挫938點，台股今天早盤走勢疲弱，一度跌破46000點關卡，在電子股跌勢收斂，傳統產業及金融股走強，大盤跌幅明顯縮小，指數重登46000點之上。
至11時10分，台股加權指數為46394.73點，下跌349.43點，成交值約新台幣6486億元。
台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.27%，台積電今天股價同步走低，早盤滑落至2415元，下跌50元，市值滑落新台幣62.62兆元，影響大盤約397點。
聯發科、台達電、鴻海及日月光投控等也紛紛走弱，電子類股指數早盤一度下跌逾2%。隨著台達電與鴻海震盪翻紅，電子類股指數跌幅縮小至約1%。
傳產股方面，水泥、食品、紡織、電纜、造紙、橡膠、汽車和航運類股指數上揚逾2%，表現相對強勢。塑膠和玻璃類股指數下跌逾1%，表現相對弱勢。金融股也有不錯表現，類股指數上漲逾1%。
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