生技展撞上AI殺盤...資金轉移！藥華藥強衝1380元登生技新股王 專家曝長線1隱憂

＊原文時間6月30日。

隨著美國BIO國際生技展落幕，台灣的「亞洲生技大展」緊接著將在7月15日至19日登場。加上今年大會主軸押中最熱的「AI整合力」，題材熱度直接引爆，當電子與AI股殺聲隆隆，生技族群順理成章成為資金避風港。

資金大舉轉進下，生技新股王藥華藥（6446）因罕見血癌藥Ropeg喜迎台灣新適應症藥證，且美、日、韓全球藥證預期接力到手，在利多發威下，股價一舉衝上1380元；另外CDMO指標股保瑞（6472）昨日盤中也直攻漲停，氣勢驚人。

但老讀者應該記得，我在上一篇用近生技行情10年統計提醒過大家：生技股有它自己的「時鐘」，通常行情在6~7月份的生技股行情都維持不久，其中原因也有包含除權息方面，多數生技股的殖利率都不高，自然當電子股一回穩，就容易再度把避險資金吸走。

別忘了統計：生技投資週期的風險

我用TSE31（生技醫療指數）近10年（2016–2025）的數據算過，生技股有一個非常規律的「雙峰結構」：

6月（主升段）：受BIO國際展題材帶動，平均漲幅+3.85%、上戰機率80%，歷史最高曾達+10.69%（2020年疫情商機）。 7月（利多出盡）：平均跌幅−2.48%、上漲機率只剩20%。6月BIO展上的訂單、授權、合作消息，7月初就被市場消化光了。 10月（全年地雷）：平均−5.06%，歷年上漲率僅30%，電子旺季吸金，是全年最慘的洗盤谷底。 11月（第二峰）： 進入秋冬流感季，平均漲幅+3.42%、上漲機率同樣80%。

藥華藥（6446）題材強勁，但風險也要注意！

講到獨立催化劑，最強的當然是藥華藥。

旗下新藥Ropeg（百斯瑞明）申請原發性血小板過多症（ET）新適應症，美國FDA審查完成目標日（PDUFA）就在8月30日，而且取證前NCCN已搶先把它列為高風險ET的第一類首選療法（Category 1）；2025全年營收156.3億元、年增逾6成，基本面也夠硬。

它的「穩」其實有道理：Ropeg鎖定的PV（真性紅血球增多症）、ET都屬骨髓增生性腫瘤（MPN），是慢性、需長期注射控制的疾病，病人一旦用藥多半長期持續，形成重複性收入。

加上它走的是「一支藥、跨國家＋跨適應症」的單品深耕策略，PV已在近50國上市當現金牛，ET五國藥證齊發拚第二引擎，更早期還布局骨髓纖維化（PMF），全都在骨髓增生性腫瘤（MPN）同一個疾病家族裡，行銷通路與醫師網絡共用，邊際成本低。

這是它營收能見度高的底氣。

投資人務必看清楚（單一分子、風險高度集中）：它的營收幾乎全壓在Ropeg這一支藥上。

好處是綜效高、成本低；壞處是雞蛋全在同一個籃子，未來如果發生與Ropeg相關的負面訊息（安全性警訊、競品突破、給付調整、價格戰），都可能會一次打穿PV、ET、PMF等營收。

換個角度：押「晟德集團」的兩檔成員

由「生技教父」林榮錦打造的晟德集團，是台灣最具代表性的生技控股體系之一，旗下橫跨細胞治療、新藥研發等多個領域。集團旗下兩檔個股也是近期投資人觀察的標的。

1. 穩健核心：長聖（6712）

長聖是晟德集團成員（晟德大藥廠為其法人董事），走「新藥研發＋CDMO」雙引擎模式。

2026年1月台灣再生醫療雙法正式上路，長聖已具備完整細胞治療製程平台、AABB國際認證與臨床試驗經驗，在法規與技術門檻的雙重優勢下加速商業化。

CDMO業務則提供穩定現金流，回頭支撐新藥研發，形成正向循環。

而且它本身就咬住AI題材，完美呼應今年生技展的「AI整合力」主軸：公司已把AI導入細胞與外泌體平台，結合蛋白結構預測、抗體工程優化與靶向設計，提升篩選效率。

獨立催化劑也很清楚：

CAR001（CAR-T）：Phase I已收尾，目標6禮拜底前啟動Phase IIa；在膠質母細胞瘤（GBM）患者中觀察到腫瘤縮小近8成的顯著反應，依再生醫療法，完成二期後可申請5年期暫時性藥證。 外泌體平台：推出全球首創「活體內（in vivo）CAR-T」技術EXO001，成果登上國際期刊《Advanced Science》；帕金森外泌體藥dEV-001已完成美國FDA pre-IND諮詢並取得正面回饋。

2. 三期押寶：順藥（6535）

順藥（6535）2024年12月初二期解盲，未公告對應的療效P值，讓股價連吞六根跌停。

那為什麼值得「布局押寶」？因為它的催化劑時間表正在逼近：公司已於2025年3月啟動與美國FDA的三期臨床設計正式諮詢（End of Phase 2 Meeting），三期將採族群富集設計，把試驗鎖定在二期看到訊號的高反應族群；並預計2026年啟動中國三期臨床（夥伴為上海醫藥），力拚2029～2030年上市。

對願意承受高波動的資金來說，現在的低基期＋三期即將啟動的事件想像，也成了卡位的時間點。

針對市場最在意的「二期P值沒過」，公司有一套站得住腳的辯解。

總經理葉聖文的說法是：要看出8%的療效差異、做到統計顯著（P≤0.05），理論上總樣本約需1200人（兩組各600）；但順藥二期每組只有約100人，遠不到600，「數學上本來就不可能P<0.05」，二期的任務是「找出目標族群、估算三期怎麼設計」，而不是拿來做最終檢定。

而團隊發現，聚焦在「中重度、手腳失能、失語症」這群病人時，療效差異可從8%放大到13%～15%，所需樣本就能從1200人降到約800人。

公司並據此規劃中國「二接三無縫試驗（LT3001-301）」，2026下半年啟動、2027～2028完成前段300人分析後無縫銜接三期。這個「二期樣本不足、本就跑不出顯著」的解釋，在統計上確實合理，不能簡單當成失敗。

風險依舊留意：由於在腦中風領域過去逾70種神經保護藥進三期全數槓龜，成了市場最擔憂的部分。

避風港也得挑對時間 生技股的困境！

這波由生技展引爆的行情，本質上只是「資金自AI殺盤外逃」與「生技展題材」催化出的短線避險。

歷史數據顯示，生技股常在7月利多出盡、隨後修正到10月最慘，投資人務必嚴設停損。

更拉高一個層次看，這波漲勢難以持久，是因為AI正加速「研發、配對、製造」等環節，這對向來主打代工與性價比的台灣中下游生技（如保健食品、醫美服務）尤為不利。

當全球都能用AI快速複製配方與內容，同質化競爭將迅速蠶食毛利；而決定勝負的「國際通路與品牌信任」，又恰好是台灣最弱、且AI補不上的一環，導致台灣品牌打入國際市場的差距被進一步放大。

因此，這波生技展熱度僅是季節性的短多。一旦踏入7月利利多出盡，加上AI對中下游產業的長期擠壓浮現，行情很可能來得快、去得也快。

避風港並非每個位置都安全，台灣亞洲生技大展結束後，須慎防生技股資金退潮。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你貼息了嗎？教你一招提前看出除權息日「填息&貼息機率」！細節就藏在這裡。