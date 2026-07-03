宣布加入AI股就暴漲 中纖再攻漲停、創15年新高

受到費城半導體大跌5%影響，台股3日走跌，但傳產股逆勢大漲，成為資金熱點，其中中纖成交量衝上排行榜第二名，股價漲停鎖死至14.95元，創下15年新高。中纖自6月11日法說會宣布，將活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，股價已波段大漲達65%。

道瓊工業指數昨上漲594.83點，漲幅1.1%，收報52,900.07點，創歷史新高，台股傳產股跟著動起來，中纖、台塑、中石化、台化都擠進成交量前十名，且股價大漲，成為資金追捧焦點。

中纖在法說會前股價便急漲一波，6月初時連拉四根漲停板，隨後股價休息整理，6月11日法說會後股價繼續沉寂一段時間，6月25日再發動攻勢，今日創下2011年6月以來新高，衝至14.95元，成交量超過14萬張，並有逾4.7萬張漲停排隊買單等著買。統計中纖自6月以來漲幅已翻倍，達125%。

中纖在日前法說會上宣布，將全面跨入AI領域，包括活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並提供工業用氮氣及特用化學品切入半導體鏈，中纖表示，目前相關產品均仍在供客戶測試階段。

對於主要產品EG、EO等市況，中纖表示，近期毛利較差，主因為受中國大陸產品競爭壓力影響。中纖前五月營收196.4億元、年增1.4%，首季每股純益（EPS）為0.17元、年增達750%。