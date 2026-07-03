快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

宣布加入AI股就暴漲 中纖再攻漲停、創15年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中纖董事長王貴賢。聯合報系資料照片
中纖董事長王貴賢。聯合報系資料照片

受到費城半導體大跌5%影響，台股3日走跌，但傳產股逆勢大漲，成為資金熱點，其中中纖成交量衝上排行榜第二名，股價漲停鎖死至14.95元，創下15年新高。中纖自6月11日法說會宣布，將活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，股價已波段大漲達65%。

道瓊工業指數昨上漲594.83點，漲幅1.1%，收報52,900.07點，創歷史新高，台股傳產股跟著動起來，中纖、台塑、中石化、台化都擠進成交量前十名，且股價大漲，成為資金追捧焦點。

中纖在法說會前股價便急漲一波，6月初時連拉四根漲停板，隨後股價休息整理，6月11日法說會後股價繼續沉寂一段時間，6月25日再發動攻勢，今日創下2011年6月以來新高，衝至14.95元，成交量超過14萬張，並有逾4.7萬張漲停排隊買單等著買。統計中纖自6月以來漲幅已翻倍，達125%。

中纖在日前法說會上宣布，將全面跨入AI領域，包括活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並提供工業用氮氣及特用化學品切入半導體鏈，中纖表示，目前相關產品均仍在供客戶測試階段。

對於主要產品EG、EO等市況，中纖表示，近期毛利較差，主因為受中國大陸產品競爭壓力影響。中纖前五月營收196.4億元、年增1.4%，首季每股純益（EPS）為0.17元、年增達750%。

費城半導體 半導體 中石化

延伸閱讀

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

股價太貴還有什麼可以買？紡織五檔銅板股齊漲停

外資賣超890億元…卻掃貨塑化股 傳產股重啟漲勢？

台股收復47,000！費半創新高引爆半導體ETF…00891完整參與台積、聯發科成長紅利

相關新聞

台積電法說會前夕 高盛火速上修目標價至3,000元

台積電將於7月16日舉行第2季法說會。高盛證券率先出具最新個股報告，看好台積電持續將AI／HPC（高效能運算）需求視為未來數年的結構性成長動能，預期台積電將持續加速擴充產能與資本支出布局，並將2027、2028年的資本支出預測調高至780億美元、820億美元（先前預估為700億美元、740億美元），重申「買進」評等，目標價由2,750元上調至3,000元。

宣布加入AI股就暴漲 中纖再攻漲停、創15年新高

受到費城半導體大跌5%影響，台股3日走跌，但傳產股逆勢大漲，成為資金熱點，其中中纖成交量衝上排行榜第二名，股價漲停鎖死至14.95元，創下15年新高。中纖自6月11日法說會宣布，將活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，股價已波段大漲達65%。

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

美股科技股昨夜賣壓沉重，台積電（2330）ADR續跌2.28%，拖累台指期夜盤重挫938點。受此影響，台股3日開盤續跌199.02點、報46,545.14點，隨後在台積電領跌五大權值股，聯電（2303）、欣興（3037）、南電（8046）等電子要角同步走弱下，大盤跌點一度擴大近870點、下探45,880.69點，跌破5日線。

費半指數下挫　法人：台股面臨46000點保衛戰

美股2日走勢分歧，道瓊工業指數創下新高，與台股關聯性高的費城半導體指數下挫727.06點。法人表示，台股2日下跌274....

台股下半年 「萬元股上看5檔」

台股上半年漲勢凌厲，市場關注下半年高點是否已到。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容台股上半年走勢，並預估台股第四季有機會挑戰五萬四千五百點大關，且將有五檔萬元股出現；不過，他同時也提醒，市場過熱投資人必須提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。