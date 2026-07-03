台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛
美股科技股昨夜賣壓沉重，台積電（2330）ADR續跌2.28%，拖累台指期夜盤重挫938點。受此影響，台股3日開盤續跌199.02點、報46,545.14點，隨後在台積電領跌五大權值股，聯電（2303）、欣興（3037）、南電（8046）等電子要角同步走弱下，大盤跌點一度擴大近870點、下探45,880.69點，跌破5日線。
不過，隨著低接買盤進場，台光電（2383）逆勢走強，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等金控股挺身撐盤，帶動指數跌點收斂至約500~600點，多空持續於46,200點關卡附近拉鋸。盤面上，中纖（1718）、元大台灣50正2（00631L）及群創（3481）交投熱絡，中纖更亮燈漲停成為市場人氣焦點。
美股四大指數昨夜走勢分歧，道指勁揚594.83點、再創收盤新高，但科技股賣壓沉重，拖累那指下跌0.8%、費半指數重挫5.44%。美國6月非農就業新增5.7萬人，遠低於市場預期，市場對聯準會升息疑慮降溫。個股方面，輝達跌1.4%、美光跌5.5%、特斯拉重挫逾7%；台股ADR同步走弱，台積電ADR跌2.28%、聯電ADR跌4.55%、日月光（3711）ADR跌2.61%，拖累台指期夜盤大跌938點、收45,668點。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低50元、報2,415元，跌破10日線；台達電（2308）開1,920元、鴻海（2317）開237元、聯發科（2454）開4,160元、日月光投控開690元。
類股方面，橡膠、紡織、造紙、航運、金融等漲幅居前，玻陶、半導體、電子零組件等相對疲弱。
回顧台股2日表現，集中市場指數下跌274.83點、收46744.16點，成交值達1.01兆元。三大法人賣超834.19億元，包括外資賣超890.47億元、投信買超99.56億元、自營商賣超43.28億元。
法人指出，美國疲弱非農數據雖降低升息預期，但Meta出售算力引發AI題材疑慮，費半連兩日重挫，壓抑台股短線表現。加上外資期貨淨空單逾8.4萬口、融資餘額攀升，籌碼面仍偏保守，短線宜保留資金彈性，聚焦AI權值股及基本面強勁族群，採分批布局策略。
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