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費半指數下挫　法人：台股面臨46000點保衛戰

中央社／ 台北3日電

美股2日走勢分歧，道瓊工業指數創下新高，與台股關聯性高的費城半導體指數下挫727.06點。法人表示，台股2日下跌274.83點，收在46744.16點，台指期夜盤下挫938點，台股今天可能面臨46000點保衛戰。

隨著投資人資金從科技股轉向工業類股，美股2日漲跌互見。道瓊工業指數上漲594.83點，漲幅1.14%，收在52900.07點；標普500指數小漲0.01點；那斯達克指數下跌207.36點，跌幅0.8%；費城半導體指數下挫727.06點，跌幅5.44%。

國內外產業訊息方面，氣動元件廠亞德客-KY自結6月營收新台幣39.12億元，創同期新高；第2季營收121.64億元，季增21.5%，創單季新高。亞德客對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法。

連接器線廠信邦自結6月營收30.93億元，第2季營收90.63億元，皆創下歷史新高。信邦表示，依據目前客戶需求排程，訂單持續穩定增加，預期第3季營運將優於第2季。

精密零件機械加工廠宇隆指出，今年底在美國投資設廠計畫可明朗，布局人形機器人所需減速機等產品，今年宇隆在人工智慧AI伺服器液冷關鍵元件通用快接頭UQD業績，可望逐季成長，今年UQD業績占比力拚1成。

台股 道瓊工業指數 費城半導體

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