台股下半年 「萬元股上看5檔」

台股上半年漲勢凌厲，市場關注下半年高點是否已到。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容台股上半年走勢，並預估台股第四季有機會挑戰五萬四千五百點大關，且將有五檔萬元股出現；不過，他同時也提醒，市場過熱投資人必須提高警覺。

陳奕光表示，台股仍有景氣、資金、籌碼與政策四大基本面紅利支撐。

至於資金面，陳奕光表示，台灣今年超額儲蓄估近九兆元，加上配息再投資動能充足，仍是支撐台股的重要活水。

陳奕光分析，今年以來股價漲逾百分之一百的家數高達一百六十八家，萬元股可能增加到五檔。此外，前五月台股每日振幅大於百分之一的交易日占比達九成二，大於百分之二的占比也達五成三，都比過去五年平均高，顯示高波動已成常態。

野村投信投資長陳致洲表示，以資產配置而言，第三季建議股優於債，降低現金比重。

對於下半年投資市場觀察重點，野村投信國內股票投資部主管姚郁如建議聚焦三大方向，分別是地緣政治與油價波動對通膨與貨幣政策的影響、美國聯準會利率政策變化及全球資金流向，以及ＡＩ資本支出是否延續強勁動能，特別是雲端服務商投資與供應鏈接單狀況。