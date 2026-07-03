高盛挺聯發科 喊6,800元

全球科技巨頭自研AI晶片需求持續轉強，聯發科（2454）的重要性與日俱增，外資接連調升目標價，繼麥格理證券大升至驚人的10,000元後，高盛證券最新報告也將聯發科目標價從5,000元大升36%至6,800元，為內外資圈次高價。

高盛證券半導體產業分析師虞成敬指出，從過去兩個月的觀察發現，聯發科主要AI ASIC客戶需求出現遠優預期上修的狀況，預料將在相關業務展現強勁動能，並自2027年開始爆發。

虞成敬因而將聯發科2027年AI ASIC營收預估值調升至203億美元，較先前預估的123億美元大增65%，占該年預估總營收49%；2028年也從先前預估的480億美元調升至525億美元，占比升至69%。

虞成敬給予的預估值高於聯發科官方高標指引的120億美元，除了因為聯發科相關客戶需求強力增長外，也反映預期聯發科不僅下一代專案接單動能強，現有專案晶片出貨量也將持續增長，因而上調明、後二年AI ASIC營收預估值。預期聯發科第3季起將漲價5%，主要反映供應鏈不斷攀升的成本壓力。

虞成敬預估，聯發科明年每股純益（EPS）將由今年的62.24元激增至181.92元，2028年更跳升至422.17元。基於未來獲利強勁增長，高盛喊「買」聯發科，將目標價升至6,800元。目前外資圈給聯發科目標價前五高，依序為麥格理10,000元、高盛6,800元、瑞銀6,500元、花旗5,950元、野村5,800元。