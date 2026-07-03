台股外資倒貨 內資撿便宜…法人預測後市震盪向上

台股昨（2）日上演土洋對抗大戲，受外資倒貨890億元衝擊，早盤大跌千點，但內資進場撿便宜，終場跌點收斂至274點，收在46,744點。法人認為，大盤仍守住短期均線，內資買盤強勁，有利盤勢震盪向上，短期要觀察權王法說及融資餘額變化。

儘管台股連漲三日後，昨日拉回，但富邦投顧董事長陳奕光看好台股企業獲利將迎來新一輪成長循環，預估2026年上市櫃總獲利將首度突破6兆元、年增逾五成，下半年將挑戰54,500點大關。第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國也認為，台股基本面強，大盤也站在短期均線之上，但仍要注意融資餘額居高不下，高檔賣壓仍有待時間消化，近期觀察重點放在台股重量級權值股法說。

近十日加權指數及外資買賣超

台股昨日開低一度下挫1,037點，跌到45,981點，隨後跌幅收斂，終場跌274點、跌幅0.57%，對比韓股再度觸發熔斷，收盤仍大跌7.8%，及日股跌2.3%，台股相對抗跌；成交金額1.08兆元，為近三日來最低量。

盤面上，台積電（2330）弱勢，壓抑大盤多頭走勢，終場跌40元，收2,465元，跌幅1.6%，比大盤弱勢，主因外資大賣台積電、鴻海、台達電等科技權值股。

台股展望及操作建議

外資在前一日買超323.7億元結束連六賣後，昨日又轉為賣超890.4億元，累計八個交易日只有一日為買超，在這段期間累計賣超高達4,612.1億元。同時，外資在台指期未平倉淨空單增加319口至84,487口，改寫歷史新高。三大法人昨日合計賣超834.1億元，其中，投信買超99.5億元，連八買；自營商賣超43.2億元，終結連二買。

即使外資大賣超，內資仍然很挺台股。在投信持續買超外，代表散戶動向的集中市場融資餘額昨再大增113.34億元，提高至6,208.37億元歷史新高。

外資昨日賣超集中市場大型權值股，資金轉戰中小型股，推升櫃買指數大漲8.28點，以最高點439.51點作收，成功重返所有均線之上，逆勢大漲1.9%，漲幅傲視昨日亞股主要指數。櫃買指數今年來強漲59.1%，緊追加權指數的61.3%漲幅。

法人表示，台股加權指數昨終場收腳留長下影線，且成交量縮，顯示回檔過程中賣壓並未擴大。