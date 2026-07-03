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資金槓桿白熱化 友達爆違約交割7,325萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股近期衝上高檔、震盪加劇，市場資金槓桿進入白熱化。臺灣證券交易所昨（2）日公告，面板大廠友達（2409）驚爆違約交割，合計金額達7,325.13萬元，由元大中壢、口袋證券、凱基虎尾等三家證券商通報。

此案為本周上市公司第二起鉅額違約交割案，累計今年來上市櫃市場違約交割總件數共計增至第16件。

根據台股現行「T+2」交割制度，證交所昨日公告的違約名單，以本周二的交易可能性高。當天台股大盤展現瘋狂上攻氣勢，終場暴漲1,126點；友達當天更是爆出近90萬張巨量，股價終場大漲2.1元收32.7元，創五年多來的新高價。

市場分析，通常違約交割多發生在股價大跌、投資人斷頭無力支付之際；但友達在周二開高走高、一片叫好的強勢多頭行情下卻爆出鉅額違約，推測可能原因包含當沖多單鎖單失敗、跨券商資金調度失靈等，導致T+2日戶頭資金無法補足，而發生又一樁違約交割案。

此外，通報券商中包含新興數位券商、大戶隔日沖重鎮的券商分公司，更增添市場關注。

回顧今年以來的16件案例，在上市公司鉅額公告部分，除本周二被動元件龍頭國巨也剛爆發鉅額違約外，在此之前旺宏、佳必琪、新日興、欣興和華通等五家企業今年也都曾發生鉅額違約交割，其中佳必琪爆出1.495億元為今年上市公司最高金額，友達案則位居今年上市第三大。

友達 證交所 台股

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