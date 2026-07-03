就市論勢／晶圓代工、記憶體 優選

盤勢分析

聯準會（Fed）態度由降息轉為鷹派升息，市場已調整預期，不排除今年年底前可能會升息2碼。當美債殖利率上揚，會出現高本益比（PER）的科技股遭打壓而下跌的情況。惟若升息預期達3碼、甚至29日聯準會會議若提前宣布升息，短期市場將面臨修正，如果出現這種狀況，相當有可能亦是利空出盡的時點。

在此之前，晶圓代工龍頭將於16日召開第2季法說會，市場預期將可超越財測目標，有望率先為後續具基本面支撐的台股法說會定調；後續加上年度台股半導體產業盛會SEMICON Taiwan 9月登場，預計將釋出更多次世代技術突破，中長期多頭格局依舊堅實，盤勢不必悲觀。

投資建議

投資策略著重在中上游優於下游；在成本通膨與長短料環境下，上游晶圓代工與中游關鍵零組件等具有更強的價格轉嫁能力。另外鎖定核心「短料」與強勢AI生態圈之標的、價格具有支撐的短料族群，如CCL、IC載板、記憶體及被動元件。在生態圈選擇上，以需求能見度已排到2028年、投入產出比超乎預期的強勢AI雲端服務業者相關供應鏈為首選，優於消費性電子等類股。